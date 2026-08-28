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Kristjan Tamm langes Taipeis välja

Tennis
Kristjan Tamm
Kristjan Tamm Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Kristjan Tamm mängis reede hommikul World Tennis M25 turniiril Taipeis üksikmängu veerandfinaalis ja paarismängu poolfinaalis, kuid pidi mõlemas mängus leppima kaotusega 4:6, 2:6.

Üksikmängus oli kolmandana asetatud austraallane Matthew Dellavedova (ATP 299.) Tamme vastu favoriit. 26-aastane austraallane on tänavu võitnud seitse WT turniiri, kokku on tal nüüd tiitleid 11, vahendab tennisnet.ee.

Tamm jäi avasetis murdega taha 2:3 ja järgmises geimis oli tal kasutada seisu viigistamiseks murdepall. See võimalus jäi aga realiseerimata, sest ülejäänud Dellavedova servigeimides Tammel enam murdepalli ei olnud. Esimeses setis ei kaotanud ka Tamm rohkem servigeime, aga teises setis kaotas kaks ja pidi vastase paremust tunnistama.

Paarismängus koos Grigori Lomakiniga (Kasahstan) sai Tamm 4:6 2:6 tulemusega lüüa kolmandana asetatud Jaapani paarilt Shinji Hazawa/Taisei Ichikawa. 

Lomakin/Tamm kaotasid kohtumises oma servi juba esimeses geimis. Sama kordus ka teises setis, kuid siis kaotasid Lomakin/Tamm lisaks oma servil ka seitsmenda geimi. 

Taipeis peetud kahel M25 turniiril sai Tamm kokkuvõttes viis võitu paarismängus ja ühe võidu üksikmängus.

Toimetaja: Lisette Holst

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