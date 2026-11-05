Tamm alistas kindlalt endise juunioride esireketi
Tennisist Kristjan Tamm (ATP 1118.) võitis Hiinas Maanshanis toimuval World Tennis M15 turniiri teises ringis endist maailma juunioride esireketit poolakat Filip Peliwot (ATP 600.) 6:3, 6:2.
Üheksa ässa löönud Tamm alustas eduteed seisult 3:3, kui ta võitis viis geimi järjest. Esimene murre seisul 4:3 tuli pika geimi järel, kus Tamm realiseeris kolmanda murdepalli. Spurt jätkus teise seti seisuni 2:0, aga kuigi Peliwo kaks järgmist oma servigeimi võitis, lõpetas Tamm seisult 3:2 võimsalt. Kahes oma servigeimis lõi ta kokku neli ässa ja lisaks murdis ka mängu jooksul kolmandat korda Peliwo servi, vahendab Tennisnet.ee.
Veerandfinaalis kohtub Tamm neutraalsena mängiva Maksim Žukoviga (6.), kes on maailma edetabelis 821. kohal. 21-aastane Žukov on Maanshanis võitnud kaks turniiri, aga see edu tuli mullu, kui oli parimal nädalal novembrikuus maailma edetabeli 449. reket.
Toimetaja: Henrik Laever