Tamm alistas Hiinas endise maailma 139. reketi ja jõudis finaali

Kuigi Hong on praegu maailma 840. reket, oli ta enne vigastuspausi 2024. aasta septembris edetabelis 139. kohal ja ka tänavu on ta võitnud juba mitut tugevat mängijat eesotsas grusiini Nikoloz Basilašviliga, kirjutab Tennisnet.ee.

12 ässa löönud Tamm kaotas vaid korra oma servi ning realiseeris ise murdepalle sajaprotsendiliselt ehk kahest kaks. Hong suutis võita kuuest murdepallist ühe. Korealane alustas murdega avaseti neljandas geimis, ent kohe järgmises geimis võttis Tamm kaotatu tagasi. Seisul 5:6 oli Tamm taga 0:30, ent võitis siis seitse punkti järjest, mis tähendas tie-break'is 3:0 edu. Kuna Tamm enam oma servipunkte ei loovutanud, oli võit kindel, sest lisaks sai ta Hongi servi kätte seisuks 6:3 ja siis lõpetas tie-break'i 7:3.

Teises setis läks Tamm kohe murdega ette ja juhtis 3:0. Hongi viimane šanss oli Tamme eduseisul 3:1, kuid eestlane päästis jälle kaks murdepalli ja hoidis edu lõpuni.

Tamm on järjest alistanud endast edetabelis kõrgemal asunud vastaseid, aga ka finaalis tuleb raske katsumus, sest kolmanda asetusega 29-aastane hiinlane Rigele Te asub tabelis 740. kohal ning on olnud parimal nädalal ka TOP400 sees. Te on võitnud kümme WT turniiri, neist ühe tänavu just Maanshanis augusti lõpus.

Veel eelmisel aastal proovis Te visalt jõudu Challenger-turniiridel, kuid kõigil kümnel selle taseme võistlusel langes ta avaringis välja, sama juhtus ka tänavu kolmel turniiril. Tänu vabapääsmele sai Te mängida ka Hiina ATP turniiride kvalifikatsioonis, kus ta võttis Shanghais ühe võidu praeguse maailma 98. reketi Adam Waltoni üle.