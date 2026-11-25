Hayes-Davis tabas tänavu kevadel viske, mis tõi Panathinaikosile suurepärase play-off'i mängu järel Valencias lisaajal 107:105 võidu ning ameeriklane kordas saavutust teisipäeval, kui saatis koos lõpusireeniga läbi rõnga kauge kolmese.

"See, mis juhtus eelmisel aastal, juhtus eelmisel aastal. Seekord pole konfette, ei ole trofeed. Võitsime põhihooaja mängu. [Treener] Zeljko Obradovic lubas mulle võidu korral rohkem vabu päevi ja täitsin oma osa," naeris Hayes-Davis pärast põnevusmängu.

Endine NBA mees Jerian Grant kogus Panathinaikosi resultatiivseimana 14 punkti, Kendrick Nunn lisas 13 ja Hayes-Davis 11 punkti. Mõlemal meeskonnal on tabelis kümme võitu ja neli kaotust, Euroliiga liidriks on Olympiakos kümne võidu ja kolme kaotusega.

Fenerbahce (9-5) võitis Barcelona (8-6) vastu otsustava veerandaja 30:16 ning kogu kohtumise Shavon Shieldsi 26 ja Shane Larkini 19 punkti toel 83:77. Bologna Virtus (6-8) tabas kolmandal veerandajal seitsmest kaugviskest kuus ja alistas Crvena zvezda (8-6) 108:84, Pariisi meeskond (8-6) teenis juba seitsmenda järjestikuse võidu, olles 88:76 üle Besiktasist.