Kuigi matš toimub A. Le Coq Arenal järgmise aasta 27. märtsil, on huvi juba praegu suur. Meeste koondise kodumängude publikuarv on püsinud viimastel aastatel kõrge. Tänavu püstitati UEFA Rahvuste liigas oma kodumängude rekord, kui alagrupikohtumisi külastas A. Le Coq Arenal keskmiselt 7068 pealtvaatajat.

Mulluses maailmameistrivõistluste valiksarjas käis Eesti koondise kodumängudel keskmiselt 8547 inimest, mis on läbi aegade teine tulemus. Üldisele kõrgele publikuhulgale lisandub praegu rekordiline kaheksamänguline kaotuseta seeria ja läbi aegade parim tulemus UEFA Rahvuste liiga alagrupiturniiril.

"Märtsis on A. Le Coq Arenal Rumeenia näol tugev vastane ja ajalooline võimalus tõusta aste kõrgemale. Poolehoidjad soovivad sellest tingimata osa saada. Lisaks on praegu hea võimalus piletiostuga teha lähedastele tore jõulukink," lausus Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Mihkel Uiboleht.

Eesti meeste koondis tuleb Rahvuste liiga B-tasandile pääsemise nimel peetavate sõelmängude avakohtumises Rumeenia vastu platsile 27. märtsil, avavile kõlab A. Le Coq Arenal kell 19. Kordusmäng toimub 30. märtsil kell 21.45 Bukarestis.