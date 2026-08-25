Endine Wimbledoni tšempion kaebas dopingukaristuse otsuse edasi

Endine Wimbledoni tšempion Marketa Vondroušova on esitanud spordiarbitraažikohtule (CAS) apellatsiooni seoses talle määratud nelja aasta pikkuse võistluskeeluga, mille ta sai dopingukontrollist keeldumise eest.

27-aastane tennisist sai keelu juunis, kui Rahvusvaheline Tennise Aususe Agentuur (ITIA) süüdistas teda selles, et ta keelas dopingukontrolli ametnikul siseneda oma koju, et viia läbi võistlusväline kontroll.

Tema võistluskeeld peaks lõppema 2030. aasta 21. juunil.

CAS kinnitas, et on apellatsiooni vastu võtnud, kuid märkis, et istungi kuupäeva pole veel määratud.

Vondroušova, kellest sai 2023. aastal esimene asetamata mängija, kes on võitnud Wimbledoni naiste üksikmängu tiitli, ütles aprillis, et testimisest keeldudes oli ta murdumise äärel pärast kuudepikkust füüsilist ja vaimset pinget.

Tšehhitar lisas, et tundis hirmu oma turvalisuse pärast, kui ametnik detsembri alguses kell kaheksa õhtul tema koduukse taha ilmus. Ta väitis, et ametnik ei suutnud end nõuetekohaselt tuvastada ega järgida kehtestatud protseduurireegleid. Vondrousova allkirjastas keeldumisavalduse veidi hiljem.

Siiski leidis vahekohus, et Vondroušova ei esitanud testimisest keeldumiseks ega karistuse lühendamiseks veenvat põhjendust.

Mängijad peavad iga päev kindlaks määratud tunni jooksul oma asukoha registreerima, et ametivõimud saaksid läbi viia võistlusväliseid dopinguproove.

Vondroušova, endine Prantsusmaa lahtiste meistrivõistluste finalist ja olümpiahõbe, kirjutas pärast karistuse määramist avalduses:

"Ma ei ole kunagi dopingut kasutanud ega andnud positiivset proovi. Kogu oma karjääri jooksul olen läbinud lugematu hulga dopingukontrolle ja alati puhta südametunnistusega väljakule astunud."

Endine maailma kuues reket pole mänginud pärast jaanuaris Adelaide'i turniiril teise ringi jõudmist ning on langenud WTA edetabelis 153. kohale.