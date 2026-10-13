Daniil Glinka loobus Olbia turniirist

Glinka (ATP 178.) pidanuks loosi tahtel vastamisi minema turniiril esimesena asetatud briti Jacob Fearnleyga (ATP 96.), kuid nüüdseks on ta tabelist eemaldatud ja tema asemel mängib Fearnley avaringis läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud kaasmaalase George Loffhageniga (ATP 374.).

Glinka loobumise põhjuseks on märgitud gastriit ehk mao limaskesta põletik.

Glinka kaotas pühapäeval Hispaanias Villenas kunagise maailma esireketi Juan Carlos Ferrero akadeemias peetud Challenger 100 taseme turniiri finaalis 4:6, 4:6 serblasele Laslo Djerele. Praegu paikneb 31-aastane Djere küll edetabelis 179. real, kuid karjääri parimatel päevadel jõudis ta koguni 27. kohale. Kuna praegu käib Shanghais Masters-sarja turniir, ei uuendatud esmaspäeval meeste maailma edetabelit, kuid järgmises tabelis peaks Glinka tänu finaalipunktidele tõusma vähemalt 20 kohta.