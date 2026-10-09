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Taani käsipallur kordas 25 aastat vana rekordit

Käsipall
Mathias Gidsel
Mathias Gidsel Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance/HMB Media
Käsipall

Käsipalli Euroopa Meistrite liigas kordas taanlane Mathias Gidsel liiga rekordit ühes mängus visatud väravate arvestuses, kui aitas koduklubi Berliini Füchse 40:32 võidule FC Porto üle.

Gidsel viskas mängus 17 väravat ja sellega kordas ta pea 25 aastat vana Meistrite liiga rekordit – 2009. aasta novembris viskas Valladolidi mängija Jesus Martinez de la Cal PAOK-i vastu 17 väravat.

"Kindlasti pole see minu jaoks igapäevane asi," tunnistas 27-aastane Gidsel Taani TV2-le. "Olen saanud päris palju sõnumeid ja see vist ongi minu jaoks kõige tähtsam. Et ma ei võta sellist asja iseenesestmõistetavalt. Ma ei vaja kiitust, aga see on tore, kui rasket tööd tunnustatakse. Tean, kui palju olen vaeva näinud ja seetõttu teeb õnnelikuks, kui inimesed mõistavad seda ja kirjutavad. Püüan pidevalt ennast arendada ja üha paremaks saada. Alati on asju, mida saaks paremini teha."

Gidsel on kolmel järjestikusel aastal – 2023, 2024, 2025 – valitud rahvusvahelise käsipalliliidu aasta parimaks mängijaks, ta on kahel korral (2020 ja 2024) olnud olümpiamängude kõige väärtuslikum mängija, samuti kahel korral (2023 ja 2025) maailmameistrivõistluste kõige väärtuslikum mängija ning tänavu valiti ta Euroopa meistrivõistluste kõige väärtuslikumaks mängijaks. Taani koondise ridades on ta võitnud kaks olümpiakulda, kolm MM-kulda ning varasemate EM-hõbeda ja -pronksi kõrvale sai ta tänavu auhinnakappi ka EM-kulla.

Toimetaja: Maarja Värv

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