Liverpool ostis PSG-lt MM-il säranud prantslase

BBC kirjutab, et Liverpool käib 23-aastase ründaja eest välja 106 miljonit naelsterlingut ehk pea 124 miljonit eurot, millele lisandub veel 17 miljoni naela (20 miljonit eurot) boonuseid. Barcolast saab kõige kallim Prantsusmaa kõrgliigast lahkuv mängija, PSG olevat esialgu hinnanud tema väärtuseks isegi 170 miljonit eurot.

Barcola alustas oma profikarjääri Lyonis, kuid siirdus 2023. aasta suvel 45 miljoni euro eest pealinnaklubisse, kellega tuli kolm korda Prantsusmaa meistriks ninig kahel korral Meistrite liiga võitjaks. Kokku esindas Barcola PSG-d 152 mängus ning lõi tiimi eest 39 väravat, aga jäi rotatsioonis pigem Desire Doue ja Hvitša Kvaratshelia seljataha.

Suvel toimunud MM-finaalturniiril mängis ta suurt rolli Prantsusmaa ohtlikus ründeliinis, MM-il lõi ta kolm väravat ning tegi ühele tabamusele eeltöö.

Barcola sai Liverpooli prioriteediks pärast sead, kui Elevandiluuranniku ründaja Yan Diomande otsustas liituda Madridi Realiga. Kuivõrd Liverpoolist lahkus sel suvel Mohamed Salah, oli tiimil vaja koosseisu teravust tuua. Barcola saabumine tekitab aga küsimuse Cody Gakpo osas ning BBC kirjutas, et hollandlane võib siirduda Tottenhami või Manchester City ridadesse.

Liverpool alustas Premier League'i hooaega 2:2 viigiga Newcastle'i vastu ning kohtub laupäeval Nottingham Forestiga. BBC kirjutas, et Barcola läbib nädalavahetusel arstliku kontrolli ning saab juba õigepea meeskonda väljakul aidata.