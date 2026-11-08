Eesti käsipallikoondis pidi Islandi kindlat paremust tunnistama

Tugev Islandi koondis tegi 3:3 viigiseisult 6:1 spurdi ja haaras sellega ohjadest, kasvatades 20. minutiks edu kahekohaliseks. Poolajapausile mindi Islandi 23:10 juhtimisel ja teisel poolajal stsenaariumis suurt muudatust ei toimunud: Island dikteeris mängutempot ja leidis igale Eesti pingutusele vastuse, vormistades kindla 39:24 võidu.

Eesti eest viskasid nii Arno Vare, Karl Roosna kui ka Artur Morgenson neli väravat, Dener Jaanimaa ja Martin Lepiku arvele jäi kolm tabamust. Käe said valgeks veel Hendrik Koks, Oskar Luks, David Mamporia, Ülljo Pihus ja Ilja Kosmirak. Islandi eest tegi resultatiivseima esituse üheksa väravat visanud Bjarki Mar Elisson.

Eesti peatreener Kaj Kekki sõnul on eestlased liiga viisakad. "Island on üks maailma paremaid riike, nad on meist füüsiliselt üle. Meie mängijad on liiga viisakad, mängisime nii kaitses kui ka ründes liiga pehmelt," hindas soomlane. "Me ei võtnud rünnakus viskeid, mis on omaette probleem, aga suurim asi on see, et me ei ole piisavalt sitked."

Treeneri sõnul näitas Eesti koondis teisel poolajal, Islandi pingimängijate vastu rohkem sisu. "Füüsilise taseme ja talendi vahe oli selge, aga me peame oma tööd jätkama. Meil on väga palju noori mängijad ja kolm meest mängivad sel hooajal esiliigas. Selle ja Meistrite liiga vahe on hiiglaslik," sõnas Kekki. "Eelmisel aastal alustasime tööd teistsuguse koosseisuga, kuid mitmeid toonaseid mängijaid enam koondises ei ole. Nüüd tuleb leida uued mehed, kellega edasi minna, ja järjepidevalt tööd

jätkata."

Eesti kuulub neljaliikmelisse valikgruppi, kaks paremat pääsevad otse finaalturniirile ja edasi saavad ka kaheksa valikgrupi peale neli paremat kolmanda koha omanikku. Serbia ja Island on võitnud mõlemad mängud, Eesti ja Ukraina on mõlemad kaotanud.

Järgmised valikmängud toimuvad märtsikuus, kui Eesti peab Ukrainaga kaks mängu järjest. Maikuus mängitakse taaskord Serbia ja Islandiga.

Enne mängu:

Island alustas EM-valiksarja tõelise jõudemonstratsiooniga, kui alistas Reykjavikis Ukraina koguni 48:26 (23:9), millega püstitati ühtlasi Islandi koondise uus EM-valikmängude väravarekord. Eesti koondis pidi avamängus võõrsil tunnistama Serbia 39:18 (21:9) paremust.

"Käsipall on jõuline mäng, meil tuleb see jõulisus mängu panna ja seda me proovime ka näidata. Peame mängima enda parimat mängu, et näidata midagigi," tunnistas Eesti koondise ääremängija Mathias Rebane. "Island on väga hea, neilt on hea õppida ja loodame, et need varasemad mängud on meile ka midagi õpetanud," lisas Rebane.

Eesti ja Islandi viimased vastasseisud pärinevad 2024. aasta maailmameistrivõistluste valiksarjast, kui saareriigi esindus näitas kahe kohtumise jooksul oma võimsat üleolekut. Reykjavikis peetud avamängus võidutses Island koguni 50:25 (26:12) ning kolm päeva hiljem Tallinnas 37:24 (18:13). Aasta varem, 2024. aasta EM-valiksarjas, olid islandlased Eestist paremad 37:25 ja 30:23. Eesti seni ainus punkt omavahelistest mängudest pärineb 2009. aastast, kui Tallinnas suudeti hilisem EM-pronksmedalist 25:25 viigiga üllatada.