Käsipallikoondise peatreener: eestlased lõpetavad karjääri liiga vara

Käsipallikoondisel on kaks nappi päeva koos treenida ja EM-valikmänguks Serbiaga valmistuda. Peatreener Kaj Kekki sõnul jätkatakse samast kohast, kus kevadel Küprose alistamise järel pooleli jäädi.

"Teada on, et Serbia ja Island on täis Meistrite liiga ja Bundesliga mängijaid, aga seis on, nagu on ja meie meeskond treenib korralikult. Kõik mängijad on pühendunud, noored unistavad profikarjäärist," ütles Eesti peatreener. "Meil on ainus lahendus ikka täie auruga edasi töötada."

Päris ideaalset koosseisu Kekki valikmängudeks kokku ei saanud. "Olen muidugi mures Eesti käsipalli olukorra pärast, sest kahjuks lõpetavad mõned mängijad koondisekarjääri liiga vara - pere, töö ja muude tavaelu probleemide tõttu. Sellest on kahju, sest koondisest jäid eemale mitmed mängijad, kes oleks võinud siin kaasas olla. Aga keskendun neile, kes mul praegu kasutuses on ega muretse liialt selle üle, mis võiks olla," lisas Kekki.

Hooaja algusest uues koduklubis Hispaanias mänginud Hendrik Koks usub, et heal päeval võib Serbiaga korraliku mängu teha. "Kõige suurem ongi taseme võrdlus, kas suudame olla nendega võrdsed või on vahe suur? Isiklikult arvan, et see vahe ei võiks olla suur," ütles Koks.

Käsipallikoondise valikmängudele saab kaasa elada ERR-i kanalite vahendusel.