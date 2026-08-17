Barcelona toob Rodri Manchesterist kodumaale

Hispaaniaga jalgpalli maailmameistriks tulnud ning turniiri parimaks mängijaks valitud Rodri lahkub Manchester Cityst ning jätkab oma karjääri Barcelona särgis.

Alates 2019. aastast Manchester Cityt esindanud hispaanlane sõlmib Barcelonaga nelja aasta pikkuse lepingu, klubi käib keskväljamaestro eest välja 65 miljonit naela ehk ligi 76 miljonit eurot.

30-aastane Rodri alustas oma karjääri Villarrealis ning veetis 2018-19 hooaja kodulinnaklubi Madridi Atletico särgis, aga siirdus seejärel Inglismaa kõrgliigasse. Manchester Cityga tuli ta neljal korral Inglismaa meistriks ning võitis 2022-23 hooajal Meistrite liiga, lisaks valiti ta 2024. aastal maailma parimaks mängijaks. Paraku sai ta järgmisel hooajal viga ning mängis enne karmi põlvevigastust vaid kolmes mängus, naastes väljakule eelmise hooaja alguses.

Suvel Põhja-Ameerikas toimunud MM-finaalturniiriks oli ta aga taas tippvormis, kui aitas Hispaania koondisel teist korda maailmameistriks tulla. Keskväljale kindlust ning kontrolli toov mängumees pälvis kuldse palli ehk turniiri parima mängija auhinna, kuid pidi pärast MM-i käima seljaprobleemi tõttu operatsioonilaual. Manchester City uus peatreener Enzo Maresca väljendas siis veel lootust, et Rodri jätkab meeskonna ridades. Rodri esindas Cityt 298 mängus ning lõi 28 väravat, võites klubiga 12 tiitlit.

29-kordne Hispaania meisterklubi Barcelona alustab oma hooaega Hispaania kõrgliigas 23. augustil, kui külastab Elchet. Koduväljakul mängitakse esimest korda 27. augustil Bilbao Athleticu vastu.