Eesti käsipallineiud ammutasid kogemusi Soome eakaaslastega mängides

Laupäevase mängu avapoolaja võitis Eesti 16:14 ning tasavägine mäng jätkus ka teisel poolajal, veel 36. minutil juhtis Eesti pärast Karoliina Kozlovski kahte järjestikust väravat 20:19.

Seejärel suutsid soomlannad aga kaitses tihedamalt tegutseda ja kiirete rünnakutega eduseisu haarata. Mängu viimasel veerandtunnil kärises vahe suuremaks, kui vastane tabas korduvalt ja Eesti rünnakud takerdusid. Kohtumine lõppes Eesti 27:38 kaotusega.

Karoliina Taškin Eesti koondise resultatiivseimana oli noortekoondise esimese mänguga rahul: "Kohtumine läks meil päris hästi, saime nii kaitses kui rünnakul hästi hakkama. Teisel poolajal mängisime küll ilusti, aga liialt palju oli söödupraaki ja me ei teinud pikki rünnakuid. Esimese kogemusena koondise eest mängida oli väga tore."

Ka abitreener Ergo Rohi oli noorte esimese mänguga rahul: "Esimene mäng 2010 tüdrukute koondisele, ei uskunud, et me suudame nii kaua Soome tüdrukute vastu mängus püsida.16 väravat esimesel poolajal näitab, et meie mängijatel vajalikku kvaliteeti ja taset on küll. Mängu lõpus kustusime natuke ära ja enam kaitsesse nii palju ei jõudnud ning oma kokkulepetest ei jaksanud kinni pidada, kuid esimese mänguna Soome tugevate tüdrukute vastu võib igati rahule jääda. Lõpptulemus seda õiget pilti tegelikult edasi ei anna ja olime palju võrdsemad vastastega kui see nähtub tulemusest," sõnas Rohi.

Pühapäevases kordusmängus oli veel 18. minutil vahe minimaalne, kui Taškini tabamus tegi seisuks 10:11. Esimene murdekoht saabus avapoolaja viimasel kümnel minutil. Kui seni oli mäng kulgenud punkt-punktis, siis seisult 10:12 jäi Eesti rünnak enam kui üheteistkümneks minutiks kuivale. Möödavisked ja pallikaotused andsid Soomele võimaluse teha 6:0 vahespurdi. Poolaja viimasel minutil teenis Eesti küll seitsme meetri karistusviske, kuid Kristina Fedorova vise läks mööda. Sellele järgnes Elli Grethe Virkuse eemaldamine ning Soome vormistas karistusviskest poolajavileks eduseisuks 18:10.

Alates 49. minutist tabas Eestit taas pikk väravatepõud. Järgmise kaheksa minuti jooksul ei suudetud Soome väravavahti Martta Salomaad kordagi üle mängida, samal ajal kui soomlannad viskasid seitse vastuseta väravat. Viimastel minutitel tabas Eesti poolelt veel korra Karoliina Kozlovski, kuid lõpusireen fikseeris Soome 39:21 võidu.

Koondise väravavaht Luiisa Marii Aasna sõnul puudus võistkonnal mängus vajalik agressiivsus. "Esimene poolaeg oli parem kui teine. Rünnakul polnud tahet päriselt viskele minna ja samuti olid pallikaotused kindlasti üks osa, mis sellise tulemuse lõpuks tõi," sõnas ta.

Koondise peatreener Jelizaveta Petrunina oli kahe mängu kokkuvõttes tüdrukutega siiski rahul. "Kõik tüdrukud said korduskohtumises mänguaega. Esimesel poolajal me ei suutnud küll väravasse visata, teisel poolajal läks paremini ja jõudsime rünnakult kaitsesse tagasi joosta," sõnas ta. "Peatreener rõhutas, et tegemist oli tüdrukute koondise esimeste mängude ja kogemusega: "kõik läks hästi, vaatasime kuidas soomlased mängivad selles vanuseklassis ja ootame järgmisi kohtumisi," võttis Petrunina sõprusmängud kokku.

Taškin viskas mõlemas mängus Eesti resultatiivseimana kaheksa väravat. Äli Pihus lisas pühapäeval kuus ja Karoliina Kozlovski viis tabamust.

Eesti 2010. aastal sündinud neidude käsipallikoondis: Arina Jermolova, Kristina Zagamula, Kristina Fedorova, Emilia Bulavkina, Violeta Martõnkevitš, Jelizaveta Ryabokin, Kristina Garanina, Anastasia Trjuh, Darja Rovnina (kõik Käsipalliklubi Mella), Äli Pihus, Karoliina Taškin, Karoliina Kozlovski (kõik Spordiklubi Tapa), Elli Boberg, Luiisa Marii Aasna (mõlemad HC Tabasalu), Elli Grethe Virkus, Jane-Ly Miil (mõlemad Raasiku/Pärnu).