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Mistra naiskond alistas Tapa ja jätkab Eesti liigas täiseduga

Käsipall
Mistra kaitse vastu SK Tapa ei saanud
Mistra kaitse vastu SK Tapa ei saanud Autor/allikas: Joonas Kuuskla/Mistra
Käsipall

Naiste käsipalli meistriliiga ja Eesti-Läti ühisliiga arvestusse läinud kohtumises alistas Mistra koduses Raasiku spordihoones SK Tapa/Tapa valla Spordikooli naiskonna tulemusega 28:18 (17:6).

Kohtumise algus kulges kodunaiskonna dikteerimisel. Maarja Põldver viis Mistra juba avaminutil juhtima. Kuigi Tapa naiskond jõudis viiendal minutil Karina Kuuli tabamusest korraks 2:2 viigini, kuulus ülejäänud avapoolaeg võõrustajatele. Mistra tegi mitu resultatiivset spurti, mille peale olid Tapa treenerid sunnitud võtma minutilise mõtlemisaja nii 15. minutil seisul 9:3 kui ka 23. minutil seisul 15:4. Poolaja lõpuks kasvatas Alisa Grabarskaja tabamus Mistra eduseisu veel ning puhkepausile mindi seisult 17:6.

Teisel poolajal suutis Tapa oma mängu veidi parandada ja rünnakul kindlamalt tegutseda. Mängu 42. minutil vähendas Marianne Vijard Tapa kaotusseisu üheksale väravale (22:13). Mängu lõpufaasis tõi elevust 52. minut, mil kohtunikud kasutasid videokordust ning määrasid Mistra mängijale Susan Soikkale diskvalifikatsiooni. Vaatamata vähemusse jäämisele ei lasknud Mistra vastaseid lähemale. Lõpuminutitel vormistasid Sandra Parve ja Maarja Põldver kodunaiskonnale kindla võidu tulemusega 28:18.

Mistra edule aitas oluliselt kaasa kindel tegutsemine väravasuul. Avapoolajal postide vahel seisnud Veronika Fomina tõrjus 16 viskest kümme, mis teeb tõrjeprotsendiks 63. Teisel poolajal asendas teda Marjana Fomina, kes kogus kaheksa tõrjet (40 protsenti). Tapa väravavaht Gerda Staal-Allik tegi kogu kohtumise jooksul 13 tõrjet (32 protsenti).

Mistra naiskonna resultatiivseima Maarja Põldver tundis headmeelt, et Eliisabet Põldver oli peale vigastuspausi taas mängimas: "Saime oma kaitse tagasi. Olime agressiivsed ja läksime hoogsalt peale. Niimoodi kergelt väravad tulid. Kõik said ka mänguaega ja saime näha suuremat pilti kuidas meil kokkumäng on. Päris palju on meil veel vaja tööd teha, et saaksime puhtamaid esitusi ja kindlamaid valikuid teha edaspidi."

Mistra naiskonna väravad: Maarja Põldver 9, Aleksandra-Jennifer Mednikova 4, Marie Urvik, Sandra Parve 3, Merili Heinla, Karmen Vaiksaar, elli Grethe Virkus 2, Alisa Grabarskaja, Eliisabet Põldver, Arina Novikova 1.

SK Tapa/Tapa valla Spordikooli väravad: Karina Kuul 5, Emma Tunnel, Marianne Vijard, Jenni Horn 3, Karoliina Taškin 2, Marjette Maie Müntser, Karoliina Kozlovski 1.

Toimetaja: Maarja Värv

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