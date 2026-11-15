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Serviti alistas Soome klubi, Mistra sai kirja topeltpunktid

Käsipall
Põlva Serviti.
Põlva Serviti. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Käsipall

Põlva Serviti oli käsipalli Balti liigas pühapäeval üle Soome klubist HC Cocks 37:26 (18:14). Tallinna Mistra alistas Eesti meistriliiga ja Balti liiga ühisarvestusse läinud mängus Viljandi HC/Leonhard Weissi 28:24 (9:12).

Serviti ja Cocksi vahelises mängus alustas paremini Soome klubi, kes asus kiirelt kahe väravaga juhtima. Serviti ei lasknud vastasel suurelt ette minna ning Tõnis Kase tabamuste toel jõuti 10. mänguminutiks 4:4 viigini. Sellele järgnes tasavägine võitlus, kus juhtohjad vahetusid mitmel korral. 17. minutil viis Alfred Timmo Serviti esmakordselt juhtima skooriga 8:7, kuid võõrustajad vastasid kahe järjestikkuse väravaga. Otsustav pööre saabus lõpuks 20. minutil, kui Serviti haaras initsiatiivi ja hakkas Cocksi haardest end välja rebima. Nõnda mindi vaheajale Serviti 18:14 eduseisus.

Teisel poolajal hakkas Serviti enda juhtpositsiooni kindlustama. Kui 36. minutil oli eduseis veel kolmeväravaline seisuga 19:16, siis Timmo, Kase, Hendrik Varuli ja Jürgen Rooba väravad kasvatasid vahemaa 39. minutiks seitsmele väravale, seisuks 23:16. Serviti hoog ei raugenud ning kohtumise viimastel minutitel kasvatas Serviti oma edumaa koguni 11 väravani, võttes HC Cocksi üle veenva 37:26 võidu.

Serviti resultatiivseimad olid Tõnis Kase üheksa väravaga ja Jürgen Rooba kaheksa väravaga. Jürgen Lepason tegi 14 tõrjet ja lõpetas kohtumise 35-protsendilise tõrjeprotsendiga. Järgmisena mängib Serviti eurosarja, kui 21. novembril võõrustatakse kolmanda ringi avamängus Tšehhi klubi Praha Duklat.

Mistra ja Viljandi heitluses haaras avaminutitel initsiatiivi kodumeeskond Mistra, kes asus Vahur Oolupi, Rauno Kopli ja Aron Leppiku tabamuste toel 16. minutiks 6:4 juhtima. Seejärel leidis oma rütmi Viljandi, kes viigistas Karl Roosna väravast seisu 6:6 ning läks 23. minutil Serhii Dubovyki tabamusest 8:7 ette. Poolaja lõpuminutitel suutsid külalised oma eduseisu veelgi kasvatada ning Simon Drõgini ja Karl Roosna väravate järel mindi vaheajale Viljandi 12:9 juhtimisel.

Käsipalli Balti liiga: Tallinna Mistra - Viljandi HC/Leonhard Weiss Autor/allikas: Arvi Sirm/Mistra

Teise poolaja alguses jätkas Viljandi kindlalt. 37. minutil viis Aleksander Pertelson meeskonna viie väravaga ette 17:12 ning 39. minutil tegi Jaan-Paul Varik 7-meetri karistusviskest seisuks 18:14. Seejärel algas Mistra tagasitulek. Kodumeeskond tegi Romet Nõgene, Arno Vare ja väravavaht Mikael Mäkelä tabamuste toel 5:0 spurdi ning viigistas 44. minutil seisu 18:18.

Mängu viimane veerandtund kulges punkt-punkti heitluses, kus juhtpositsioon vahetus korduvalt. 49. minutil viigistas Andrei Basarab seisu 21:21, kuid peagi pääses Mistra taas ette. 54. minutil vähendas Sivert Raide vahe kahele väravale (23:25) ja 58. minutil tõi Simon Drõgin tabloole numbrid 24:26. Kohtumise lõpuminutitel vormistasid Romet Nõgene ja Kert Liinat kodumeeskonna 28:24 võidu.

"Meeskond rääkis poolajal, et pannakse samamoodi edasi ja proovitakse kaitse kompaktsena hoida ja loodeti, et selle pealt äkki õnnestub mõni lihtne kiire värav saada, et ei peaks kogu aeg kuus kuue vastu rünnakul möllama. Aga siis, ei teagi, kas väsimuse pealt või ei teagi mille pealt, lasime neil rünnakul teha, mida nad tahtsid, vastane võitis enam vähem kõik üks-ühele võitlused ja sai kõik lahendused kuue meetri peale välja mängitud. Ei teagi, kas väsimuse pealt kaks päeva küllaltki lühikese koosseisuga mängida tõi sellise tulemuse, kuigi selle taha pugeda ei taha, siis oma jälje ta kindlasti jättis," analüüsis Viljandi kapten Karl Roosna kaotusega lõppenud kohtumist.

Roosna viskas Viljandi parimana kuus väravat, Mistra resultatiivseimad olid Romet Nõgene, Aron Leppik ja Serhii Orlovskyi samuti kuue väravaga.

Balti liiga esimese divisjoni tabeliseis:

1. HC Dragunas Klaipeda – 12 punkti (6 mängu, 6 võitu, 0 viiki, 0 kaotust)
2. Põlva Serviti – 10 punkti (6 mängu, 5 võitu, 0 viiki, 1 kaotus)
3. Viljandi HC/LEONHARD WEISS – 7 punkti (6 mängu, 3 võitu, 1 viik, 2 kaotust)
4. Tallinna Mistra – 6 punkti (6 mängu, 3 võitu, 0 viiki, 3 kaotust)
5. HC Cocks – 5 punkti (6 mängu, 2 võitu, 1 viik, 3 kaotust)
6. VHC Šviesa – 4 punkti (5 mängu, 2 võitu, 0 viiki, 3 kaotust)
7. ZRHK TENAX Dobele – 2 punkti (5 mängu, 1 võit, 0 viiki, 4 kaotust)
8. ASK/MSĢ – 0 punkti (6 mängu, 0 võitu, 0 viiki, 6 kaotust)

Eesti meistriliiga tabeliseis:

1. Põlva Serviti – 12 punkti (6 mängu, 6 võitu, 0 viiki, 0 kaotust)
2. Tallinna Mistra – 8 punkti (6 mängu, 4 võitu, 0 viiki, 2 kaotust)
3. Viljandi HC/LEONHARD WEISS – 6 punkti (6 mängu, 3 võitu, 0 viiki, 3 kaotust)
4. HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – 6 punkti (6 mängu, 3 võitu, 0 viiki, 3 kaotust)
5. SK Tapa – 4 punkti (6 mängu, 2 võitu, 0 viiki, 4 kaotust)
6. HC Viimsi/Alexela – 0 punkti (6 mängu, 0 võitu, 0 viiki, 6 kaotust)

Toimetaja: Henrik Laever

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