Mistra sai võõrsil jagu Tabasalust

Mistra haaras eduseisu avapoolaja keskel ja pausile mindi, kui külalised juhtisid 13:11. Teist poolaega alustas Mistra 5:0 spurdiga ja Tabasalu enam mängu tagasi ei saanud.

Maarja Põldver viskas võitjate parimana seitse väravat, kuus tabamust lisas Karmen Vaiksaar ja viis Merili Heinla. Tabasalu ridades panustas kuue väravaga Hannah Mänd ja viiega Elle-Liis Liivas.

Eesti-Läti ühisliiga arvestuses on naiskondadel peetud neli-viis kohtumist ning täisedu viie võiduga juhib RSU. Mistral ja Latgolsil on kirjas neli võitu ja üks kaotus. Tabasalu on kaotanud kõik viis senipeetud kohtumist.

Eesti meistriliiga arvestuses on Mistral kolm võitu, Mella jätkab kahe võidu ja ühe kaotusega, kolmest mängust üks võit ja kaks kaotust on kirjas SK Tapa/Tapa valla spordikooli naiskonnal ning Tabasalu on kaotanud kõik kolm mängu.