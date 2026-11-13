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Schwarzi väravad kordasid Eesti rekordit, U-19 koondis sai ajaloo suurima võidu

Jalgpall
Eesti U-19 jalgpallikoondise algkoosseis Liechtensteini vastu. Rafael Siim Schwarz tagumises reas paremal
Eesti U-19 jalgpallikoondise algkoosseis Liechtensteini vastu. Rafael Siim Schwarz tagumises reas paremal Autor/allikas: EJL
Jalgpall

Eesti noormeeste U-19 jalgpallikoondise kolmapäevane EM-valikmängust saadud 6:1 võit Liechtensteini üle tähistas mitut rekordit.

Ehkki Eesti jäi kiirelt kaotusseisu, saadi 22., 26. ja 28. minuti väravatest kätte 3:1 eduseis. Kõik kolm väravat lõi Saksamaal sündinud ning alles tänavu esmakordselt Eesti koondisesse jõudnud Rafael Siim Schwarz – esmalt saatis ta täpse pealöögiga võrku paremalt äärelt tulnud tsenderduse ning seejärel kasutas ära vastase pallikaotuse oma karistusalas. Kolmanda värava olukorras saatis ta palli penaltipunkti lähistelt vasakusse alanurka, vahendab jalgpall.ee.

Avapoolaja teisel üleminutil realiseeris Wolfsburgis mängiv Trevor Hint penalti ning 50. minutil sai Schwarz kirja juba oma neljanda värava. Lõppskoori 6:1 vormistas täpse ja madala löögiga Villarreali mängumees Andero Kaares.

Eesti U-19 koondise jaoks tähistab lõppseis 6:1 aegade suurimat võitu. Senine tippmark pärines 2023. aastast, mil Lätist saadi jagu seisuga 6:2.

Ühtlasi püstitasid Schwarzi neli väravat noormeeste noortekoondiste rekordi – kunagi varem polnud üks mängija ühes mängus nii palju väravaid löönud. Kõikide Eesti koondiste arvestuses on tegemist rekordi kordamisega – meeste koondise eest on ühes mängus neli väravat löönud Argo Arbeiter, naiste koondise eest Signy Aarna ning neidude koondiste eest Jaanika Volkov.

Toimetaja: Maarja Värv

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