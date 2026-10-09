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A'ja Wilson valiti viiendat korda WNBA kõige väärtuslikumaks mängijaks

Korvpall
A'ja Wilson
A'ja Wilson Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Korvpall

Naiste korvpalli profiliigas WNBA tänavuse hooaja kõige väärtuslikumaks mängijaks valiti Las Vegas Acesi täht A'ja Wilson, kellest sai esimene naine, kes on selle auhinna teeninud viis korda.

Wilsonist sai esimene mängija, kes on kolm hooaega järjest MVP tiitli teeninud. Lisaks valiti ta kõige väärtuslikumaks mängijaks ka 2020. ja 2022. aastal.

30-aastane Wilson oli kolmandat hooaega järjest liiga suurim skooritegija, tänavu viskas ta põhihooajal keskmiselt 26,2 punkti mängus.

74 hääletajast 65 panid Wilsoni esikohale ja üheksa teisele kohale, seega kokku kogus ta hääletusel 713 punkti. Teise koha sai 442 punktiga (kuus esikohta) Minnesota mängija Olivia Miles ja kolmas oli 287 punktiga (kaks esikohta) Indiana Feveri mängija Kelsey Mitchell. Ühe esikoha teenis Feveri staar Caitlin Clark, kes kogus 212 punkti ja oli kokkuvõttes neljas.

"Noorena unistad suurelt, paned eesmärgid kirja, aga ei kujuta iial ette, et suudad need ka tegelikult saavutada," õhkas Wilson pressikonverentsil. "Ja kui need eesmärgid – olgu need väikesed või suured võidud – lõpuks täituvad, tähendab see tohutult palju. Arvan, et just seetõttu valasin sel korral pisut rohkem pisaraid: 15-aastane A'ja ei unistanud sellest, et temast saab viiekordne MVP või kolmekordne meister, ta unistas lihtsalt sellest, kuidas selles maailmas ellu jääda. See, et istun siin, ümbritsetuna nendest karikatest, et saan iga päev mängida korvpalli, tähendab minu jaoks väga palju ja see on miski, mida ma ei võta iseenesestmõistetavalt."

Viimase nelja aasta jooksul kolm korda naiste NBA meistriks tulnud Las Vegas Aces peab Eesti aja järgi ööl vastu laupäeva poolfinaalseerias kodusaalis ellujäämismängu, sest kolme võiduni peetavas seerias ollakse Golden State Valkyriesi vastu 0:2 kaotusseisus. Teises poolfinaalseerias juhib Atlanta Dream New York Liberty vastu mängudega 2:0.

Toimetaja: Maarja Värv

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