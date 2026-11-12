Tabasalu ei lasknud Mellat pikalt ette, aga kaotusest ei pääsenud

Kristiine Spordihallis peetud kohtumise algus kulges kodunaiskonna juhtimisel ning juba kaheksandaks minutiks mindi ette 7:4. Seejärel suutis Tabasalu mängu tagasi tulla ning kahekümnendaks minutiks viigistas Anastassia Volkova tabamus seisu 10:10-le. Avapoolaja lõpuminutitel haaras Tabasalu küll korraks üheväravalise eduseisu, kuid Mella tugev lõpuspurt viis võõrustajad puhkepausile kaheväravalises eduseisus.

Teisel poolajal jätkus võrdne heitlus, kus Tabasalu püsis pidevalt paari värava kaugusel, ent viigini enam ei jõudnud. Neljakümne teisel minutil kasvatas Mella vahe neljale väravale (25:21) ja hoidis turvalist edu kuni lõpuvileni. Kodunaiskonna võidu aluseks oli tõhus visketabavus ning väravavaht Arina Jermolova kindel tegutsemine, kes tegi 17 tõrjet.

"See mäng oli parem võrreldes viimastega. Saime kiiremini palli rünnakusse ja tihti lõpetasime väravaga. Oli rohkem koostööd nii kaitses kui ka rünnakus," sõnas Mella mängija Anastassia Volkova kohtumise järel.

Käsipalliklubi Mella resultatiivsemad mängijad olid Oksana Nikora kümne väravaga ning Anastasija Bušina ja Anastassia Volkova, kes mõlemad viskasid kuus väravat. HC Tabasalu poolel kandsid põhiraskust Kertu Kopti ja Hannah Mänd seitsme tabamusega ning Elle-Liis Liivas kuue väravaga.

Eesti naiste meistriliiga tabelis on liidrikohal Mistra, kellel on kolmest mängust kirjas kuus punkti (3 võitu). Sama punktisummaga hoiab teist kohta Käsipalliklubi Mella, kes on pidanud neli kohtumist (3 võitu ja 1 kaotus). Kolmandal kohal asub SK Tapa/Tapa valla Spordikool kahe punktiga kolmest mängust (1 võit ja 2 kaotust) ning neljas on HC Tabasalu, kes pole nelja vooruga veel punktiarvet avanud.

Eesti ja Läti naiste käsipalli ühisliigas on Eesti klubidest eesotsas Mistra, kes paikneb viiest mängust kogutud kaheksa punktiga (4 võitu ja 1 kaotus) teisel kohal. Neljandalt positsioonilt leiab Käsipalliklubi Mella, kellel on viie vooru järel kirjas kuus punkti (3 võitu ja 2 kaotust). Viies on SK Tapa nelja punktiga (2 võitu ja 3 kaotust) ning HC Tabasalu asub seitsmendal kohal, olles viie kohtumise järel veel punktita.