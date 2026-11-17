Kolmapäeval peetakse Eesti meeste käsipalli meistriliigas kaks kohtumist, kui kell 19 lähevad vastamisi Tallinna Mistra ja SK Tapa ja Viljandi HC/LEONHARD WEISS ja HC Viimsi/Alexela. Nädala keskseimas kohtumises loodab Viljandi pärast keerulist perioodi taas võidulainele pääseda, samal ajal kui Viimsi jahib hooaja esimesi punkte.

Tihedaks on kujunenud eelkõige Balti liigas osalevate meeskondade mängugraafik. Kui Viljandi, Mistra ja Tapa pidasid nädalavahetusel rahvusvahelise liiga kohtumisi, siis juba kolmapäeval tuleb taas koduses meistriliigas väljakule astuda. Servitit ootab ees laupeäval eurosarja vastasseis Tšehhi klubi Praha Duklaga ning seetõttu nende kohtumine HC Kehraga lükati edasi tulevikku.

Viljandi HC/LEONHARD WEISSi hooaja algus oli paljulubav, kui koduses meistriliigas alistati järjest SK Tapa, HC Viimsi/Alexela ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper. Seejärel on aga mulkide hoog raugenud ning viimastes voorudes on tulnud vastu võtta kaotused Põlva Servitilt, SK Tapalt ja Mistralt.

Ka möödunud nädalavahetus, kus mängud läksid kirja nii Balti kui ka Eesti liigasse, ei toonud Viljandile soovitud tulemusi. Laupäeval kohtuti Raasiku Spordihoones Soome klubiga HC Cocks, kellega mängiti 25:25 viiki. Tasavägises kohtumises oli Viljandi veel 56. minutil kolme väravaga ees, kuid vastased suutsid lõpus kohtumise enda kasuks pöörata. Viigipunkti päästis Viljandile 40 sekundit enne lõpuvilet Johannes Pertelson.

Pühapäeval tuli samas saalis vastamisi minna Tallinna Mistraga, kelle vastu suudeti avapoolajal kolmeväravaline edu välja võidelda. Teisel poolajal haarasid aga initsiatiivi võõrustajad ning Viljandil tuli leppida järjekordse kaotusega, mille järel meeskonna kapten Karl Roosna tunnistas, et kahe päeva jooksul peetud kohtumised jätsid mängijatele oma jälje.

"Alguses ei saanud me oma mängu üldse käima, kuid seejärel leidsime hea kaitse pealt normaalse rütmi ning läksime poolajale kolmeväravalises eduseisus. Teisel poolajal lasime aga vastastel rünnakul teha, mida nad tahtsid. Nad võitsid praktiliselt kõik üks ühe vastu olukorrad ning suutsid lahendused kuue meetri peale välja mängida," analüüsis Roosna pühapäevast kaotust.

Kolmapäeval Viljandisse sõitev HC Viimsi/Alexela pole sel hooajal veel meistriliigas võidurõõmu tunda saanud. Kuue kohtumise järel ollakse punktita tabeli viimasel kohal. Viimati tuli kodusaalis tunnistada valitseva Eesti meistri Põlva Serviti 35:21 paremust.

Samas on Viimsi näidanud, et suudab ka tugevamatele vastastele mängujooksul raskusi valmistada. Meeskond on olnud hädas stabiilsuse hoidmisega, sest headele perioodidele on järgnenud eksimused ning vastaste resultatiivsed vahespurdid.

Viljandi ja Viimsi on tänavu juba korra kohtunud. Septembris Viimsis peetud vastasseisus jäi Viljandi peale 33:29, olles poolajaks haaranud 14:10 edu. Kuigi kodumeeskond suutis teisel poolajal mängu võrdsena hoida, ei õnnestunud varasemat kaotusseisu enam tagasi mängida.

Nüüd on Viimsil võimalus eelmise kaotuse eest revanš võtta ning Viljandil omakorda tõestada, et viimaste kohtumiste ebaõnnestumised on olnud ajutised. Roosna jätkas, et kolmapäevases kohtumises on meeskonna jaoks oluline taastada enesekindlus ja leida uuesti hooaja alguses näidatud mängurütm.

"Viimsi vastu on mängus tähtsad punktid. Katsume kohe algusest peale rahva uuesti enda taha saada ning oma mängu taas jooksma panna. Enne koondisepausi olid meie esitused kohati juba päris head ja mängupilt nägi korralik välja. Nüüd tuleb see rütm uuesti üles leida," sõnas Roosna.

Viljandi ja Viimsi vastasseis võib kujuneda oluliseks mõlema meeskonna jaoks. Kodumeeskond vajab võitu, et püsida meistriliiga esikolmikukonkurentsis, samal ajal kui Viimsi loodab lõpetada pikaks veninud kaotusteseeria.

Viljandi HC/LEONHARD WEISSi ja HC Viimsi/Alexela kohtumine algab kolmapäeval, 18. novembril kell 19.00 Viljandi Spordihoones.

Kalevi Spordihallis lähevad kolmapäeval vastamisi Tallinna Mistra ja SK Tapa, kelle jaoks on tegemist tiheda mängugraafiku jätkuga.

Mistra pidas möödunud kolmapäeval meistriliiga kohtumise Kehra vastu, alistades vastased 25:22. Laupäeval võõrustati Balti liigas valitsevat Eesti meistrit Põlva Servitit, kellelt tuli pärast tasavägist heitlust vastu võtta 26:27 kaotus. Pühapäeval suutis Tallinna meeskond aga alistada Viljandi HC/LEONHARD WEISSi.

Nii ootab Mistrat kolmapäeval ees juba neljas kohtumine seitsme päeva jooksul. Tihe graafik paneb proovile nii mängijate füüsilise valmisoleku kui ka koosseisu sügavuse.

Ka SK Tapa nädalavahetus möödus Balti liiga teises divisjonis, kus laupäeval alistati Marcus Rätteli 11 värava toel seni täiseduga jätkanud Leedu klubi Granitas-Karys 32:27. Enne Balti liiga mänge suutis Tapa koduses meistriliigas üllatada ka Viljandit, kelle vastu võeti 24:22 võit.

Tänavu kohtusid Mistra ja Tapa esimest korda septembris, kui Raasiku meeskond oli võõrsil parem 27:21. Nüüd loodab Tapa viimaste kohtumiste head minekut jätkata ning Mistral avaneb omakorda võimalus meistriliiga esikolmikus oma positsiooni kindlustada.

Eesti Meistriliiga tabeliseis:

Põlva Serviti – 12 punkti (6 mängu, 6 võitu, 0 viiki, 0 kaotust)

Tallinna Mistra – 8 punkti (6 mängu, 4 võitu, 0 viiki, 2 kaotust)

Viljandi HC/LEONHARD WEISS – 6 punkti (6 mängu, 3 võitu, 0 viiki, 3

kaotust)

HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – 6 punkti (6 mängu, 3 võitu, 0 viiki, 3

kaotust)

SK Tapa – 4 punkti (6 mängu, 2 võitu, 0 viiki, 4 kaotust)

HC Viimsi/Alexela – 0 punkti (6 mängu, 0 võitu, 0 viiki, 6 kaotust)