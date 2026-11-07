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Käsipallikoondis kohtub tõelise tipuga: peame mängima oma parimat mängu

Käsipalli Eesti koondis
Foto: Ken Mürk/ERR
Käsipalli Eesti koondis

Eesti meeste käsipallikoondis läheb pühapäeval kodusaalis vastamisi tõelise maailma tipuga, kui EM-valiksarja raames võõrustatakse tänavuse EM-i neljandat meeskonda Islandit.

Eesti koondise pühapäevane vastane Island alustas EM-valiksarja tõelise jõudemonstratsiooniga, kui alistas Reykjavikis Ukraina koguni 48:26 (23:9), millega püstitati ühtlasi Islandi koondise uus EM-valikmängude väravarekord.

"Mulle meeldib see, mis Dener [Jaanimaa] ütles: me oleme head poisid, aga käsipallis võiks seda headust platsi peal ikkagi palju vähemaks minna," muigas kohtumise eelõhtul ERR-iga rääkides koondise ääremängija Mathias Rebane.

Eesti ja Islandi viimased vastasseisud pärinevad 2024. aasta maailmameistrivõistluste valiksarjast, kui saareriigi esindus näitas kahe kohtumise jooksul oma võimsat üleolekut. Reykjavikis peetud avamängus võidutses Island koguni 50:25 (26:12) ning kolm päeva hiljem Tallinnas 37:24 (18:13). Aasta varem, 2024. aasta EM-valiksarjas, olid islandlased Eestist paremad 37:25 ja 30:23. Käesolevat valiksarja alustas Eesti koondis neljapäeval võõrsil saadud 18:39 kaotusega Serbiale.

"Käsipall on jõuline mäng, meil tuleb see jõulisus mängu panna ja seda me proovime ka näidata. Peame mängima enda parimat mängu, et näidata midagigi," tunnistas Rebane. "Island on väga hea, neilt on hea õppida ja loodame, et need varasemad mängud on meile ka midagi õpetanud," lisas Rebane.

ETV2 otseülekanne pühapäevasest EM-valikmängust Eesti ja Islandi vahel algab kell 17.50.

Toimetaja: Anders Nõmm

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