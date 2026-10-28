Serviti jäi hooaja lõpuni ilma võtmemängijast

Kuuendat hooaega valitseva Eesti ja Balti meistri ridades mängiv Kermo Saksing sai tõsise vigastuse hooaja teises Balti liiga kohtumises.

"Õnnestus nii õnnetult kukkuda, et vigastasin ristatisidet. See on katki. Tegelen sellega, et saada jalg võimalikult heasse vormi enne operatsiooni. Tuleb hakata taastusraviga tegelema," ütles Saksing ERR-ile. "Ma ei ole oma peas veel rahu teinud selle mõttega, aga kahjuks pean ütlema, et selleks hooajaks on vist minu mängud mängitud," lisas ta.

Mullu mais rahvuskoondise eest debüüdi teinud 23-aastane Serviti mängujuht jälgis klubi pühapäevast edukat euromängu väljaku kõrvalt ning on kindel, et meeskond saab tema puudumisega hakkama.

"Ei ole asendamatuid inimesi. Noor Karlis Kalk tuli teisel poolajal väga otsustavasse rolli, teenis seitsmeid, viskas otsustavaid väravaid. Tulevad järgmised mängijad, kes täidavad selle koha ära. See on meeskonnaspordi võlu ja valu. Sellised asjad käivad kaasas," sõnas Saksing.

Serviti on uuesti võistlustules neljapäeval, kui võõrustab Eesti meistriliigas Viljandi HC/Leonhard Weissi.