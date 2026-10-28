X!

Serviti jäi hooaja lõpuni ilma võtmemängijast

Käsipall
Foto: Merlin Raudkett/Põlva Serviti
Käsipall

Käsipalli Euroopa karikasarjas kolmandasse ringi jõudnud Põlva Serviti peab sel hooajal vigastuse tõttu hakkama saama ühe oma võtmemängija Kermo Saksinguta.

Kuuendat hooaega valitseva Eesti ja Balti meistri ridades mängiv Kermo Saksing sai tõsise vigastuse hooaja teises Balti liiga kohtumises.

"Õnnestus nii õnnetult kukkuda, et vigastasin ristatisidet. See on katki. Tegelen sellega, et saada jalg võimalikult heasse vormi enne operatsiooni. Tuleb hakata taastusraviga tegelema," ütles Saksing ERR-ile. "Ma ei ole oma peas veel rahu teinud selle mõttega, aga kahjuks pean ütlema, et selleks hooajaks on vist minu mängud mängitud," lisas ta.

Mullu mais rahvuskoondise eest debüüdi teinud 23-aastane Serviti mängujuht jälgis klubi pühapäevast edukat euromängu väljaku kõrvalt ning on kindel, et meeskond saab tema puudumisega hakkama.

"Ei ole asendamatuid inimesi. Noor Karlis Kalk tuli teisel poolajal väga otsustavasse rolli, teenis seitsmeid, viskas otsustavaid väravaid. Tulevad järgmised mängijad, kes täidavad selle koha ära. See on meeskonnaspordi võlu ja valu. Sellised asjad käivad kaasas," sõnas Saksing.

Serviti on uuesti võistlustules neljapäeval, kui võõrustab Eesti meistriliigas Viljandi HC/Leonhard Weissi.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

käsipalliuudised

19:12

Serviti jäi hooaja lõpuni ilma võtmemängijast

27.10

Kehra pani Tapa vastu viimasel veerandil oma paremuse maksma

25.10

Põlva Serviti jõudis eurosarjas edasi

24.10

Eesti koondis võitis korduskohtumise, kuid edasipääsuks sellest ei piisanud

24.10

Serviti sai eurosarjas kaotuse, Mistra langes välja

24.10

SK Tapa pääses karikavõistlustel nelja hulka

23.10

Eesti naiste käsipallikoondis pidi Kosovo paremust tunnistama

22.10

Serviti alustab eurosarja Iisraeli klubi vastu

22.10

Eesti naiskond alustab MM-i teekonda Kosovos

21.10

Viljandi ja Kehra pääsesid karikavõistlustel poolfinaali

20.10

Käsipalli karikavõistlustel jagatakse välja kolm pääset finaalturniirile

16.10

Mistra sai punktid kirja nii ühisliigas kui ka kodustel meistrivõistlustel

15.10

SK Tapa maruline lõpuspurt tõi neile karikavõistlustel võidu

15.10

Mella naiskond sai tasavägises kohtumises jagu Tabasalust

14.10

Viljandi kaitsemüür jäi Mistrale läbimatuks

multimeedia

sport.err.ee uudised

19:12

Serviti jäi hooaja lõpuni ilma võtmemängijast

18:41

VAATA OTSE | Kas Nõmme Kaljut võõrustav Paide suudab võiduseeriat jätkata? Uuendatud

18:24

NBA-d räsib vigastustelaine

17:55

Võrkpalli Balti liiga pakub Tallinna ja Tartu klubide vastasseisu

17:18

Malõgina jõudis teise ringi ka üksikmängus

16:46

VIDEO | Jacquelin pühkis püssilt tolmu maha

16:13

Magnus Kirt hakkab juhendama Soome odaviskajat

15:44

Hellebuyck aitas debüütmängus Devilsi võidule

15:18

14-aastane Anikina teenis karjääri esimese võidu profiturniiri põhitabelis

14:50

Eesti U-15 koondis sai MM-festivalil Uruguaylt kindla kaotuse

14:10

Zverev päästis noore hispaanlase vastu neli matšpalli, Alcaraz pääses kergemalt

13:17

Videokohtunikud saavad esmakordselt Eesti-siseses mängus kasutada suluseisujoonte abi

12:48

41-aastane Wawrinka tõmbas kodupubliku ees karjäärile joone alla

12:20

EOK tippspordikomisjon kinnitas Team Estonia suvealade toetused

11:55

Juul hakkab trekisõidu MM-il paralümpiakoha nimel reitingupunkte püüdma

loetumad

08:42

Inglismaa meister Arsenal kaotas karikasarjas neljanda liiga klubile

27.10

Kylian Mbappe langes Hiinas põlu alla

08:09

Hein ja Werder kaotasid Dortmundile üleaja karistuslöögist

27.10

Maailma parimaks jalgpalluriks valiti Harry Kane

27.10

Eesti hokikaksikute ema: laske spordil lapsele vastutust õpetada

27.10

NBA tegi vastuolulise äritehingu

09:13

Eesti kurlingunaiskond alustas Euroopa meistrivõistlusi kaotusega Rootsile

27.10

Võiduta jätkav Keila Basket jäi Riia teismelistele alla Uuendatud

00:05

Valencia lõpetas Euroliiga tippude lahingus Fenerbahce võiduseeria

16:46

VIDEO | Jacquelin pühkis püssilt tolmu maha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo