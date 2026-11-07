Maailma tippkoondis korraldas enne mängu Eestiga rekordilise väravatesaju

Eesti meeste käsipallikoondis jätkab pühapäeval Kalevi Spordihallis Euroopa meistrivõistluste valikturniiri. Pärast neljapäevast kaotust Serbiale jätkub eestlaste teekond veel suurema väljakutsega, kui vastaseks on viimasel EM-il nelja hulka jõudnud ning maailma absoluutsesse tippu kuuluv Island.

Pühapäeval Kalevi Spordihallis Eesti meeste käsipallikoondisega kohtuv Island alustas 2028. aasta Euroopa meistrivõistluste valiksarja tõelise jõudemonstratsiooniga. Reykjavikis peetud avakohtumises alistati Ukraina koguni 48:26 (23:9), millega püstitati ühtlasi Islandi koondise uus EM-valikmängude väravarekord.

Võõrustajad haarasid initsiatiivi kohe kohtumise alguses ning juhtisid juba 17. minutiks 14:4. Teisel poolajal kasvas vahe juba kahekümne väravani ning lõpuks võeti 22-väravaline võit. Islandi resultatiivseimad olid kuue tabamusega Bjarki Mar Elisson, Omar Ingi Magnusson ja Reynir Þor Stefansson. Viis väravat lisas Oðinn Þor Rikharðsson.

Ukraina vastu näidatud ülekaal ei tulnud juhuslikult, sest Island kuulub praegu Euroopa käsipalli absoluutsesse tippu. Tänavustel Euroopa meistrivõistlustel jõuti nelja parema hulka, kus poolfinaalis jäädi 28:31 alla hilisemale Euroopa meistrile Taanile ning pronksimängus tunnistati Horvaatia 34:33 paremust. Island on osalenud kõikidel EM-finaalturniiridel alates 2000. aastast ning jõudnud nelja parema sekka kolmel korral. Seni parimaks saavutuseks on 2010. aastal võidetud pronksmedal, lisaks kuulub islandlaste auhinnakappi 2008. aasta Pekingi olümpiamängude hõbe.

Islandi peatreeneri Snorri Steinn Guðjonssoni käsutuses on muljetavaldav koosseis, kuhu kuulub koguni 11 Saksamaa Bundesliga klubides mängivat pallurit. Eriti võimsalt on esindatud Saksamaa tippklubi SC Magdeburg, kus mängivad tagamängijad Gisli Þorgeir Kristjansson, Omar Ingi Magnusson ja Elvar Örn Jonsson. Kristjansson valiti tänavuste Euroopa meistrivõistluste sümboolsesse koosseisu ning Magnusson kuulub maailma ohtlikumate vasakukäeliste tagamängijate hulka. Lisaks väärivad esiletõstmist FC Barcelona väravavaht Viktor Gisli Hallgrimsson ja mängujuht Janus Daði Smarason, Paris Saint-Germaini vasakäär Bjarki Mar Elisson ning Portugali tippklubi Sportingu ridadesse kuuluv Orri Freyr Þorkelsson.

Eesti ja Islandi viimased vastasseisud pärinevad 2024. aasta maailmameistrivõistluste valiksarjast, kui saareriigi esindus näitas kahe kohtumise jooksul oma võimsat üleolekut. Reykjavikis peetud avamängus võidutses Island koguni 50:25 (26:12) ning kolm päeva hiljem Tallinnas 37:24 (18:13). Aasta varem, 2024. aasta EM-valiksarjas, olid islandlased Eestist paremad 37:25 ja 30:23. Kokku on koondised EHF-i andmetel kohtunud kaheksal korral, millest seitse on lõppenud Islandi võiduga. Eesti seni ainus punkt pärineb 2009. aastast, kui Tallinnas suudeti hilisem EM-pronksmedalist 25:25 viigiga üllatada.

Pärast neljapäeval Serbia vastu saadud 18:39 kaotust ootab Eesti koondist kodupubliku ees uus raske katsumus. Peatreener Kaj Kekki sõnul tuleb Islandi vastu parandada eelkõige kaitsemängu ning visete realiseerimist.

"Island on väga raske vastane, kelle koosseis on täis tugevaid ja kõrgetasemelisi mängijaid, kes on tõelised võitlejad. Peame kaitses olema märksa tugevamad ning oluliselt parandama visete realiseerimist, mis Serbia vastu oli vaid 36 protsenti. Peame olema julged ja õppima nende tippmeeskondadega konkureerima," sõnas Kekki.

Peatreener rõhutas, et iga koondise esindamine peab mängijate jaoks tähendama maksimaalset pingutust. "Iga kord, kui tõmbame selga Eesti koondise särgi, peame andma endast kõik. Vastasel juhul on Eesti käsipalli taset raske tõsta," lisas Kekki.

Eesti ja Islandi EM-valikkohtumine algab pühapäeval, 8. novembril kell 18 Tallinnas Kalevi Spordihallis.

Eesti meeste koondise EM-valikmängud novembris:

5. november kell 16.30 (kohalik aeg) Serbia Serbia – Eesti 39:18(21:9)

8. november kell 18.00 Kalevi Spordihall Eesti – Island

Islandi koondis (mängus Ukraina vastu, Eesti vastu tulev koosseis on veel lõplikult kinnitamata):

Väravavahid: Björgvin Pall Gústavsson (Valur, Island), Viktor Gisli Hallgrimsson (FC Barcelona, Hispaania).

Väljakumängijad: Bjarki Mar Elisson (Paris Saint-Germain, Prantsusmaa), omar Ingi Magnússon (SC Magdeburg, Saksamaa), Reynir Þor Stefansson (MT Melsungen, Saksamaa), oðinn Þor Rikharðsson (Kadetten Schaffhausen, Šveits), Janus Daði Smarason (FC Barcelona, Hispaania), Orri Freyr Þorkelsson (Sporting CP, Portugal), Gisli Þorgeir Kristjansson (SC Magdeburg, Saksamaa), Kristjan Örn Kristjansson (Skanderborg AGF, Taani), Arnar Freyr Arnarsson (SG Flensburg-Handewitt, Saksamaa), Sigvaldi Björn Guðjonsson (TSV Hannover-Burgdorf, Saksamaa), Einar Þorsteinn olafsson (HSV Hamburg, Saksamaa), Elliði Snær Viðarsson (VfL Gummersbach, Saksamaa), Elvar Örn Jonsson (SC Magdeburg, Saksamaa), Haukur Þrastarson (Rhein-Neckar Löwen, Saksamaa).

Peatreener: Snorri Steinn Guðjonsson.

Eesti meeste koondis:

väravavahid Armis Priskus (EHV Aue, Saksamaa) ja Madis Valk (SK Tapa); vasakääred Mathias Rebane (Põlva Käsipalliklubi), Sigmar Seermann (HC Kehra); joonemängijad Ülljo Pihus (Põlva Käsipalliklubi), Artur Morgenson (Daido Steel, Jaapan) ja Vahur Oolup (HC Tallas); paremääred Martin Lepik (HC Kehra) ja Alvar Soikka (HC Tallas); vasaksisemine Oskar Luks (HC Kehra); mängujuhid Mihkel Lõpp (Dessau-Roßlauer HV 06, Saksamaa), Hendrik Koks (Club Balonmano Benidorm Foietes, Hispaania) ja Arno Vare (HC Tallas) ning paremsisemised Karl Roosna (Viljandi HC), Ilja Kosmirak (TV Willstätt 08, Saksamaa) ja Dener Jaanimaa (Al-Qurain, Kuveit).

Peatreener: Kaj Kekki, Treener: Janar Mägi, Võistkonna juht: Priit Allikivi Füsioterapeudid: Margus Parts ja Allar Lamp