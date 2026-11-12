Tapa alistas napilt Viljandi: suur töö sai väikese auhinnaga premeeritud

SK Tapa alistas kodusaalis Viljandi HC/LEONHARD WEISSi 24:22. Madis Valk SK Tapa ning Rasmus Ots Viljandi postide vahel alustasid võimsalt, mõlemad tõrjusid karistusviske ning rünnakumängijad olid realiseerimisel raskustes. Võrdses heitluses tõi Kaspar Padjus poolaja keskpaigas tabloole viiginumbrid 4:4. Seejärel haarasid aga LEONHARD WEISSi mehed kerge initsiatiivi ning võtsid poolajaks Johannes Pertelsoni ja Ott Variku tabamuste jõul 12:9 edu.

"Realiseerimisel peame olema paremad ning proovime pallikaotusi vähemaks saada," rääkis SK Tapa mängumees Marten Saar poolajal. "Kohati võis kaitsega ka rahul olla. Mängime esimesed 30 sekundit normaalselt kaitses, aga seejärel laseme ikka mingi lihtsa värava visata endale."

Teist poolaega alustasid marulise kodupubliku ees paremini võõrustajad ning Marten Saare ja Urmas Rõuki kahe tabamuse järel haarati 43. minutiks 17:16 edu. Järgmised kümme minutid suutis SK Tapa mängu vaatamata tehnilistele vigadele siiski enda käes hoida ning Trivo Vaiguranna tabamuse järel 22:19 ette rebida. Lõpus suutsid Lääne-Virumaa mehed pingelises heitluses väikest edu hoida ning 24:22 võidu võtta.

"Emotsioonid on loomulikult head," alustas SK Tapa peatreener Kaspar Lees. "Saime ühe võidu nende nii-öelda ülemiste satside vastu kätte. Vastane oli küll veits hõrendatud koosseisu, aga see ongi meie jaoks koht, kus sellised võimalused tuleb ära kasutada. Oleme palju tööd teinud ning täna saime väikse auhinnaga premeeritud. Hea põhi on nädalavahetuse Balti liiga eel alla tehtud."

Serviti teenis võõrsil Viimsi üle kindla 35:20 võidu. Põlvas toimunud kohtumine kulges võõrustajate jaoks juba sel hooajal tuttava stsenaariumi järgi, kus vastastel lasti võrdselt heidelda kümme minutit. Jaan Pirk tõi Viimsi eest seisuks 5:5, kuid seejärel haaras Serviti mängus ohjad ning 20. minutiks juhiti juba 14:6 ja poolaeg võideti 20:10.

Teisel poolajal jätkus kohtumine samas tempos. Pea iga HC Viimsi värava järel suutis Põlva meeskond skoorida kahel korral. Mathias Rebane näitas head resultatiivsust ning perioodi keskpaigaks oli seis juba 31:17. Alexela mehed said küll Roger Pajuri ja Gregor Jaanuse väravate järel natukene lähemale, kuid lõppseisuks vormistasid Serviti mehed siiski kindla 35:21 võidu. Serviti eest jäi Mathias Rebase arvele kuus tabamust. Jaan Pirk tabas Viimsi poolelt viiel korral.

HC Kehra marulisest teise poolaja spurdist kolmapäeval ei piisanud, kui kodusaalis jäädi Mistrale alla 22:25. Mistra alustas võõrsil võimsalt ning pärast viiendal minutil Patrick Padjuse poolt visatud väravat oli Janar Mägi juba seisul 0:3 sunnitud aja maha võtma. Koondise eest häid esitusi näidanud Arno Vare jätkas võimsat minekut, skoorides külaliste eest neli väravat ja külalised juhtisid 16. minutiks juba 8:3. Mikael Mäkela näitas postide vahel lausa 73-protsendilist tõrjeefektiivsust ning Tallinna meeskond võitis poolaja 14:8.

Mida iganes Janar Mägi poolajal oma meestele rääkis, siis teise perioodi algus see toimis. HC Kehra tuli garderoobist välja uue energiaga ning tugeva kaitse, Hannes Hapsalo tõrjete ja Sigmar Seermanni väravate abiga vähendati 44. minutiks vahe vaid kahe väravaliseks (17:19). Mikael Mäkela jätkuvad hämmastavad etteasted suutsid siiski Mistrat veel mõne aja turvalises edus hoida. HC Kehra võitles end veel enne lõppu ühe värava kaugusele, kuid külalised suutsid viimastel hetkedel kindlamad olla ning 25:22 võidu võtta.

Arno Vare sai Mistra eest kirja üheksa väravat. HC Kehra resultatiivseimad olid David Mamporia ja Sigmar Seermann viie tabamusega. "Suutsime täna kaitses kõvasti võidelda," kommenteeris täna 22 tõrjega hiilanud Mikael Mäkela. "Sundisime vastased tagant viskama ning see tegi ka minu elu lihtsamaks. Saime ka veidike paremini hakkame vastaste 5-1 kaitsega, mis oli meile hooaja alguses suur probleem."