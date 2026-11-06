Euroopa tippakadeemiates treeniv Sepp: õppisin professionaalset lähenemist

Eelmisel aastal kolis 16-aastane Aruküla käsipallinooruk Aron Sepp Hispaaniasse treenima ja mängima. Aga mitte lihtsalt Hispaaniasse, vaid maailmakuulsasse Barcelona La Masia akadeemiasse - täpselt sellesse samasse, kus koolitatakse ka maailma tippjalgpallureid ja -korvpallureid.

"Kindlasti ma olin väga õnnelik, sest see oli mu väga-väga suur unistus ning see sai lõpuks täide ning ma olen väga õnnelik isegi juba praegu. See aasta oli väga-väga õpetlik, arvestades, et see oli mu esimene aasta üldse välismaal, seega ma õppisin seal väga palju, õppisin üksinda olema, üksinda elama. Õppisin seal palju professionaalsemat lähenemist spordile ning ka käsipallile," ütles Sepp ERR-ile.

Barcelona esindusmeeskond on 13-kordne käsipalli Meistrite liiga võitja, Sepp tuli noortemeeskonna koosseisus U18 vanuseklassis Hispaania meistriks ja karikavõitjaks. Sel suvel otsustati La Masias aga käsipallisuunda kärpima asuda ja Sepalgi tuli lahkuda.

"Ausalt öeldes tuli väga suure šokina. Ma olin enam kui kindel, et ma seal jätkan ning mul olid ootused väga kõrged järgmiste hooaegade plaanis. See oli väga suur šokk ka kõikidele treeneritele seal, sest nad olid ka minuga seal arvestanud... Mis teha," sõnas Eesti noortekoondise paremsisemine.

Õnneks ei pidanud ta kaua tuleviku pärast pead vaevama. Sepa agent leidis talle koha teises tippakadeemias, Berliini Füchse klubis. Just Füchset võitis Barcelona tänavuse Meistrite liiga finaalis, seega on tegemist taas maailma paremikku kuuluva klubiga ning Sepp on Berliinis väga rahul.

"Ma tunnen, et seal see areng on rohkem individuaalsem ning nad panevad väga palju rõhku mängija arendamisele. Kui Barcas oli rohkem tiimi peale üles ehitatud see vundament, siis Berliinis on teistmoodi," rääkis Sepp.

Küllap näeb esindusmeeskonnaga koos treeninud Seppa õige pea ka koondise rivistuses.