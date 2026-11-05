Käsipallikoondis kohtub tugeva Serbiaga: tuli tuleb suur ja möll kõva

Eesti käsipallikoondis kohtub Serbiaga Novi Sadis, mis oli pikalt sealseks peamiseks käsipallikantsiks. Novi Sadi meeskond Vojvodina tuli vahemikus 2013-24 lausa 11 korral järjest Serbia meistriks, viimasel kahel aastal on meistritiitel taas liikunud Belgradi klubi Partizani auhinnakappi.

"Ootan väga tulist mängu," kinnitas Eesti koondise väravavaht Armis Priskus mängueelsel õhtul ERR-iga rääkides. "Serblased on emotsionaalsed inimesed ja kui publikut tuleb saali, siis tuleb siin ka kõva möll."

Serbia näol on tegemist koondisega, kes alistas aasta alguses toimunud EM-finaalturniiril hiljem kullamatši jõudnud Saksamaa. "Tuli tuleb päris suur," tõdes Priskus. "Eks seal ole pikkasid ja taga on viskejõudu päris palju. Eks ole näha: tuleb väga raske mäng."

Millised on neljapäevases valikmängus Eesti võimalused, eriti arvestades, et Serbia võib kohtumist võtta nii-öelda ühe soojendusmatšina jaanuaris ootavateks maailmameistrivõistlusteks? "Kui me jooksma saame ja kaitse pidama, siis on kõik võimalik, pall on ümmargune. Aga sellest tuleb väga-väga raske mäng," kinnitas Eesti väravavaht.

Otseülekanne Serbia ja Eesti vahelisest käsipalli EM-valikmängust algab neljapäeval ETV2 ekraanil kell 17.20.