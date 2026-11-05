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Käsipallikoondis kohtub tugeva Serbiaga: tuli tuleb suur ja möll kõva

Käsipalli Eesti koondis
Foto: Ken Mürk/ERR
Käsipalli Eesti koondis

Eesti meeste käsipallikoondis alustab neljapäeval Euroopa meistrivõistluste valikturniiri teist ringi, kui võõrsil minnakse vastamisi Serbiaga. Mängu näitab otseülekandes ETV2.

Eesti käsipallikoondis kohtub Serbiaga Novi Sadis, mis oli pikalt sealseks peamiseks käsipallikantsiks. Novi Sadi meeskond Vojvodina tuli vahemikus 2013-24 lausa 11 korral järjest Serbia meistriks, viimasel kahel aastal on meistritiitel taas liikunud Belgradi klubi Partizani auhinnakappi.

"Ootan väga tulist mängu," kinnitas Eesti koondise väravavaht Armis Priskus mängueelsel õhtul ERR-iga rääkides. "Serblased on emotsionaalsed inimesed ja kui publikut tuleb saali, siis tuleb siin ka kõva möll."

Serbia näol on tegemist koondisega, kes alistas aasta alguses toimunud EM-finaalturniiril hiljem kullamatši jõudnud Saksamaa. "Tuli tuleb päris suur," tõdes Priskus. "Eks seal ole pikkasid ja taga on viskejõudu päris palju. Eks ole näha: tuleb väga raske mäng."

Millised on neljapäevases valikmängus Eesti võimalused, eriti arvestades, et Serbia võib kohtumist võtta nii-öelda ühe soojendusmatšina jaanuaris ootavateks maailmameistrivõistlusteks? "Kui me jooksma saame ja kaitse pidama, siis on kõik võimalik, pall on ümmargune. Aga sellest tuleb väga-väga raske mäng," kinnitas Eesti väravavaht.

Otseülekanne Serbia ja Eesti vahelisest käsipalli EM-valikmängust algab neljapäeval ETV2 ekraanil kell 17.20.

Toimetaja: Anders Nõmm

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