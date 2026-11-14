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Serviti pidi nägema kõvasti vaeva, edu maha mänginud Viljandi viigistas Cocksiga

Käsipall
Tallinna Mistra (rohelises) - Põlva Serviti
Tallinna Mistra (rohelises) - Põlva Serviti Autor/allikas: Arvi Sirm / Tallinna Mistra
Käsipall

Põlva Serviti teenis käsipalli Balti liigas võõrsil napi võidu Tallinna Mistra üle. Viljandi HC/Leonhard Weiss mängis aga võõrsil viiki Soome klubiga HC Cocks.

Serviti sai Raasiku spordihoones toimunud kohtumises Mistrast jagu skooriga 27:26 (13:12). Seejuures oli Põlva otsustavatel hetkedel kogu aeg värava-paariga peal. Viimane viigiseis 16:16 oli tablool teise poolaja alguses.

Jürgen Rooba viskas võitjate kasuks kümme ja Alfred Timmo üheksa väravat. Hendrik Varul panustas külaliste esitusse seitsme tabamusega. Mistra paremad Arno Vare ja Serhi Orlovski viskasid vastavalt 14 ja 13 väravat.

"Alguses lasime jala natukene sirgeks ning Serviti karistas meie vead koheselt ära," võttis kohtumise kokku Mistra tagamängija Vahur Oolup. "Positsioonikaitse oli selle hooaja üks parimaid, kuid mõned pisidetailid jäid täna vajaka."

"Ehk ei oleks pidanud täna asja enda jaoks nii põnevaks tegema," jätkas Põlva Serviti poolelt Jürgen Rooba. "Esimesel poolajal suutsime viiese vahe välja võidelda. Seejärel hakkasime aga ise käristama ja lasime vastased järgi. Kiidusõnad vastaste väravavahile, aga õnneks suutsime lõpuks need punktid ikka endale jätta."

Viljandi viigistas samuti Raasikul toimunud kohtumises Cocksiga 25:25 (12:12). Seejuures viis minutit enne lõppu pääses Viljandi 24:21 juhtima, aga siis viskas Soome klubi neli väravat järjest. Viljandile päästis viigi Johannes Pertelsoni tabamus 40 sekundit enne lõppu.

Andrii Basarab viskas võitjate kasuks 11 väravat, Karl Roosna lisas üheksa ja Aleksander Pertelson seitse.

Ülejäänud kõrgema divisjoni mängudes oli Klaipeda Dragunas võõrsil üle Dobele Tenaxist 40:29 ja Vilniuse Šviesa samuti võõrsil Riia ASK/MSG meeskonnast 34:26.

Viie vooru järel on Dragunasel liidrina maksimaalsed kümme punkti, Serviti jätkab kaheksa, Viljandi seitsme ja Cocks viie punktiga.

Madalamas divisjonis oli seal ainsa Eesti klubina osalev SK Tapa kodus parem Kaunase Granitas-Karysest 32:27.

Pühapäeval kohtuvad Cocks - Serviti, ASK/MSG - Dragunas, Mistra - Viljandi, Tenax - Šviesa ning Tapa mängib teises divisjonis kodus HC Vilniusega.

Toimetaja: Siim Boikov

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