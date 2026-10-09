Kriisa läks kokkuleppele ja tunnistas end pettuses osaliselt süüdi

Kriisat süüdistati viies internetikelmuse juhtumis ja USA föderaalprokuratuuri teatel tunnistas ta end vastavalt kokkuleppemenetlusele süüdi ühes. 2026. aasta veebruaris saatis Kriisa ühele kannatanutest e-kirja, esinedes nime all "Irene", keda ta kasutas petuskeemi elluviimiseks. Kirjas nõudis Kriisa 9000 dollarit, et vältida kohtuvaidlust finantsprobleemides, mis "Irene" ja ohvri vahel olid.

"Finantspettus ei ole mäng ning need, kes otsustavad teisi petta ja ära kasutada, peavad oma tegude eest vastutama," ütles prokurör Harvey. "Kriisa aastaid kestnud pettuseskeem tekitas reaalset kahju ning süü omaksvõtmine kinnitab, et meie prokuratuur võtab vastutusele kõik, kes sellise käitumisega tegelevad, sõltumata sellest, millise tuntuse või edu nad on saavutanud. Jätkame koostööd õiguskaitsepartneritega, et pettusi avastada, kannatanuid kaitsta ja tagada, et õigusrikkujaid ootaksid tõsised föderaaltasandi tagajärjed."

Süüdistuse kohaselt oli 2026. aasta veebruari juhtum üks paljudest Kriisa tegudest, mille eesmärk oli petta kahelt inimeselt välja miljoneid dollareid. Petuskeem ulatus vähemalt 2022. aastasse ehk aega, kui Kriisa mängis Arizona ülikooli korvpallimeeskonnas. Näiteks seisis süüdistusaktis, et Kriisa nõudis korduvalt kahelt kannatanult raha ning andis ühel juhul ühele neist vale ettekäändega korralduse kanda raha üle teisele kannatanule. Samuti allkirjastas ta ühel korral pettuse teel kokkuleppe, milles lubas ühele kannatanutest raha tagasi maksta, kuid ei teinud seda kunagi. Kokkuleppest tuleb välja, et prokuratuuri hinnangul kaotasid ohvrid Kriisa petuskeemide tõttu 750 000 kuni kaks miljonit dollarit.

Kriisa kohtuotsuse väljakuulutamine on planeeritud 22. detsembrile. Kokkuleppe kohaselt ei saa talle määrata pikemat vangistust kui 24 kuud ehk kaks aastat.