X!

Kriisa läks kokkuleppele ja tunnistas end pettuses osaliselt süüdi

Korvpall
Kerr Kriisa Arizona särgis
Kerr Kriisa Arizona särgis Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

USA prokurör Matthew L. Harvey teatas, et korvpallur Kerr Kriisa tunnistas end süüdi petuskeemis, millega tekitati miljonitesse dollaritesse ulatuv kahju. Kriisa karistus selgub vahetult enne jõule.

Kriisat süüdistati viies internetikelmuse juhtumis ja USA föderaalprokuratuuri teatel tunnistas ta end vastavalt kokkuleppemenetlusele süüdi ühes. 2026. aasta veebruaris saatis Kriisa ühele kannatanutest e-kirja, esinedes nime all "Irene", keda ta kasutas petuskeemi elluviimiseks. Kirjas nõudis Kriisa 9000 dollarit, et vältida kohtuvaidlust finantsprobleemides, mis "Irene" ja ohvri vahel olid.

"Finantspettus ei ole mäng ning need, kes otsustavad teisi petta ja ära kasutada, peavad oma tegude eest vastutama," ütles prokurör Harvey. "Kriisa aastaid kestnud pettuseskeem tekitas reaalset kahju ning süü omaksvõtmine kinnitab, et meie prokuratuur võtab vastutusele kõik, kes sellise käitumisega tegelevad, sõltumata sellest, millise tuntuse või edu nad on saavutanud. Jätkame koostööd õiguskaitsepartneritega, et pettusi avastada, kannatanuid kaitsta ja tagada, et õigusrikkujaid ootaksid tõsised föderaaltasandi tagajärjed."

Süüdistuse kohaselt oli 2026. aasta veebruari juhtum üks paljudest Kriisa tegudest, mille eesmärk oli petta kahelt inimeselt välja miljoneid dollareid. Petuskeem ulatus vähemalt 2022. aastasse ehk aega, kui Kriisa mängis Arizona ülikooli korvpallimeeskonnas. Näiteks seisis süüdistusaktis, et Kriisa nõudis korduvalt kahelt kannatanult raha ning andis ühel juhul ühele neist vale ettekäändega korralduse kanda raha üle teisele kannatanule. Samuti allkirjastas ta ühel korral pettuse teel kokkuleppe, milles lubas ühele kannatanutest raha tagasi maksta, kuid ei teinud seda kunagi. Kokkuleppest tuleb välja, et prokuratuuri hinnangul kaotasid ohvrid Kriisa petuskeemide tõttu 750 000 kuni kaks miljonit dollarit.

Kriisa kohtuotsuse väljakuulutamine on planeeritud 22. detsembrile. Kokkuleppe kohaselt ei saa talle määrata pikemat vangistust kui 24 kuud ehk kaks aastat.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

korvpalliuudised

08:34

Kriisa läks kokkuleppele ja tunnistas end pettuses osaliselt süüdi

08.10

Real avas Euroliigas viimaks võiduarve, kaks klubi jätkavad täiseduga

08.10

ASVEL võitis hooaja esimese Prantsusmaa derbi

08.10

Müügile tulid Eesti korvpallikoondise võõrsilmängu piletid Soome vastu

08.10

Tunamullu finaalis viga saanud Haliburton naasis väljakule

08.10

Golden State'i naiskond jõudis finaalist ühe võidu kaugusele

08.10

Raieste koduklubi alustas Meistrite liigat suure võiduga

07.10

Viimsi pidi Eesti-Läti liigas leppima ühepunktilise kaotusega

07.10

Drell tõusis eurosarjas üleplatsimeheks

07.10

Kalev alistas võimsa viimase veerandaja toel Türgi klubi

07.10

TalTech sai Põhja-Euroopa liigas esimese kaotuse

07.10

Kotsari kaksikduubel aitas Yokohama võidule

07.10

Euroliiga lükkas NBA ühinemisplaani tagasi

07.10

Tiitlikaitsja TSA pidi uue hooaja avamängus kaotusega leppima

06.10

Tartu andis eurosarja avamängus Varssavile võidu kätte juba avaperioodil

videod

sport.err.ee uudised

08:34

Kriisa läks kokkuleppele ja tunnistas end pettuses osaliselt süüdi

08:08

Ajaleht: Hein on vigastusest taastunud ja mängib ilmselt Dortmundi vastu

08.10

Real avas Euroliigas viimaks võiduarve, kaks klubi jätkavad täiseduga

08.10

Mistra ja Tapa said käsipalli ühisliigas kindla võidu

08.10

Edasipääsust unistav naiste jalgpallikoondis testib vormi kontrollmängudes

08.10

Kaldvee valmistub naiskonnaga EM-iks: tore on teistsugust kurlingut mängida

08.10

ETV spordisaade, 8. oktoober

08.10

Soome laskesuusaliit teatas juba kuus nädalat enne hooaja algust koondise

08.10

Siiani operatsiooni ootav Vonn nimetati USA MK-koondisesse

08.10

Meelt muutnud Ceferin tahab UEFA presidendina jätkata veel neli aastat

08.10

Mullu pronksi nimel heidelnud Kaljulaid teenis MM-il kaks võitu

08.10

Tähtvere spordipark avab uue rulliraja pikenduse ja kutsub huvilisi laskma

08.10

Tribuntsov sai Taškendi MK-etapil viienda koha Uuendatud

08.10

IBU kinnitas Otepää valmisolekut laskesuusatamise MM-iks

08.10

Äsja Eestiski võistelnud vormelitäht sõitis ühelt GP-lt järgmisele rattaga

loetumad

08.10

Rally Estonia kaasati ka järgmiseks hooajaks MM-sarja kalendrisse

07.10

Kalev alistas võimsa viimase veerandaja toel Türgi klubi

07.10

Drell tõusis eurosarjas üleplatsimeheks

08.10

Eestlased tulid seiklusspordis maailmameistriks

08.10

Soome laskesuusaliit teatas juba kuus nädalat enne hooaja algust koondise

08.10

Raieste koduklubi alustas Meistrite liigat suure võiduga

07.10

Ronaldo: väärin karistust, aga treener reetis mind

08.10

Äsja Eestiski võistelnud vormelitäht sõitis ühelt GP-lt järgmisele rattaga

07.10

WA avaldas aasta kergejõustiklaste kandidaadid

07.10

Jalgpalli maailmameister naaseb kolme aasta järel väljakule

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo