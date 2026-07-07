Esmakordselt kohtu ette astunud Kriisa vabastati vahi alt

25-aastast Kriisat süüdistatakse skeemis, millega ta pettis välja 2,2 miljonit dollarit. Süüdistuste kohaselt algas Kriisa petuskeem 2022. aastal, mil eestlane mängis West Virginia ülikoolis. Dokumentide kohaselt tegutses ta vähemalt tänavu 2. juunini.

Kriisa rääkis ohvritele, et tema perekond on ohus, et ta ema vajab vähiravi ning pere talu vajab päästmist. Kriisa esines ka oma ema nime alt ning pettis süüdistuste kohaselt inimestelt raha välja ka Irene'i nimelise isiku alt, kelle ta välja mõtles.

Kentucky väljaanne Lexington Herald Leader kirjutab, et Kriisa astus teisipäeval käeraudades kohtusse, talle loeti õigused ette ning eestlane ei tunnistanud oma süüd ega eitanud seda. Kriisa advokaat Rawl Kazee kommentaare ei jaganud.

Teisipäevasel istungil vabastati Kriisa vahi alt tingimusel, et ta ei pane toime uusi osariigi ega föderaalseaduste rikkumisi, annab oma passi ära ega võta ühendust kannatanute ega väidetavate kuritegude tunnistajatega.

Herald Leaderi sõnul ähvardab Kriisat kuni 20 aasta pikkune vanglakaristus. Järgmist korda astub Kriisa kohtu ette juba West Virginias Clarksburgis 16. juulil.