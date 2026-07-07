X!

Esmakordselt kohtu ette astunud Kriisa vabastati vahi alt

Korvpall
Kerr Kriisa Kentucky ülikooli särgis
Kerr Kriisa Kentucky ülikooli särgis Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Korvpall

Eesti korvpallur Kerr Kriisa, keda süüdistatakse USA-s suuremahulises petuskeemis osalemises, astus teisipäeval Kentuckys esimest korda kohtu ette.

25-aastast Kriisat süüdistatakse skeemis, millega ta pettis välja 2,2 miljonit dollarit. Süüdistuste kohaselt algas Kriisa petuskeem 2022. aastal, mil eestlane mängis West Virginia ülikoolis. Dokumentide kohaselt tegutses ta vähemalt tänavu 2. juunini.

Kriisa rääkis ohvritele, et tema perekond on ohus, et ta ema vajab vähiravi ning pere talu vajab päästmist. Kriisa esines ka oma ema nime alt ning pettis süüdistuste kohaselt inimestelt raha välja ka Irene'i nimelise isiku alt, kelle ta välja mõtles.

Kentucky väljaanne Lexington Herald Leader kirjutab, et Kriisa astus teisipäeval käeraudades kohtusse, talle loeti õigused ette ning eestlane ei tunnistanud oma süüd ega eitanud seda. Kriisa advokaat Rawl Kazee kommentaare ei jaganud.

Teisipäevasel istungil vabastati Kriisa vahi alt tingimusel, et ta ei pane toime uusi osariigi ega föderaalseaduste rikkumisi, annab oma passi ära ega võta ühendust kannatanute ega väidetavate kuritegude tunnistajatega.

Herald Leaderi sõnul ähvardab Kriisat kuni 20 aasta pikkune vanglakaristus. Järgmist korda astub Kriisa kohtu ette juba West Virginias Clarksburgis 16. juulil.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

22:28

Esmakordselt kohtu ette astunud Kriisa vabastati vahi alt

22:16

Rannula loodab Veesaart koondises näha: äkki on võimalik midagi ära teha

17:02

Advokaat: Kriisa puhul võib väidetav sõltuvus olla kergendav asjaolu

11:38

Kerr Kriisa lasi end vahetult enne vahistamist ristida

09:32

Soome kaotas Prantsusmaale ja loovutas alagrupi esikoha

08:57

Läti alistas Austria võimsa 46-punktilise ülekaaluga

06.07

Eesti korvpallikoondis kohtub teises ringis Prantsusmaa, Soome ja Ungariga

06.07

Eesti korvpallikoondis kaotas Tšehhile, aga võitis ikka valikgrupi Uuendatud

06.07

Rannula: tagaliinis asjad logisesid ja me jäime pehmeteks

06.07

Viis kaugviset tabanud Vaaks: võtan seekord vastutuse enda peale

06.07

Kriisat süüdistatakse suuremahulises internetipettuses

06.07

Paul Keres: Kriisa puhul ei tähenda FBI vahistamine veel, et ta on süüdi

05.07

Rannula Tšehhi saalist: oleme Eestis viielised, aga siis tuled mujale...

05.07

Talts mängujuhita jäämist ei pelga: peaasi, et Kerr saaks eluga edasi minna

05.07

Kiili: korvpalliliit on Kerri ja tema lähedaste jaoks ühe kõne kaugusel

videod

sport.err.ee uudised

22:47

Vassiljev Meistrite liiga mängu eel: peame tempoga vastast väsitama

22:28

Esmakordselt kohtu ette astunud Kriisa vabastati vahi alt

22:16

Rannula loodab Veesaart koondises näha: äkki on võimalik midagi ära teha

21:06

Argentina pööras 20 minutiga kaheväravalise kaotusseisu võiduks Uuendatud

20:59

Nädala eest Osaka finaalis alistanud Muchova kordas sama ka Wimbledonis

20:18

Vähi seljatanud Norra rattur kerkis Prantsusmaa velotuuri liidrisärki

19:49

Suri Eesti üks silmapaistvamaid pikamaajooksjaid Toomas Turb

19:13

Tiitlikaitsja Sinner jõudis Wimbledonis esimesena poolfinaali

18:41

ROK taastas Venemaa liikmelisuse, EOK mõistis otsuse hukka

17:52

Suusaliidu juht ROK-i otsusest: see on kaotus kogu Eesti spordile

17:26

ROK heitis kahevõistluse taliolümpia programmist välja

17:02

Advokaat: Kriisa puhul võib väidetav sõltuvus olla kergendav asjaolu

16:57

Jõelähtmel toimuvad golfi meeskondlikud Euroopa meistrivõistlused

16:20

Kirpu liitus Austria klubis kahe koondisekaaslasega

15:44

Juventus nimetas ametisse uue jalgpallijuhi

loetumad

00:26

Merino üleminutite tabamus viis Hispaania veerandfinaali Uuendatud

21:06

Argentina pööras 20 minutiga kaheväravalise kaotusseisu võiduks Uuendatud

06.07

Kriisat süüdistatakse suuremahulises internetipettuses

06:48

Belgia lülitas viimase võõrustajana konkurentsi jäänud USA välja Uuendatud

11:38

Kerr Kriisa lasi end vahetult enne vahistamist ristida

17:02

Advokaat: Kriisa puhul võib väidetav sõltuvus olla kergendav asjaolu

17:26

ROK heitis kahevõistluse taliolümpia programmist välja

06.07

Eesti korvpallikoondis kaotas Tšehhile, aga võitis ikka valikgrupi Uuendatud

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

18:41

ROK taastas Venemaa liikmelisuse, EOK mõistis otsuse hukka

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo