21 minutit mänginud Toom viskas neli punkti (kahesed 1/4, kolmesed 0/2, vabavisked 2/2), võttis üheksa lauapalli, jagas kolm resultatiivset söötu, kaotas korra palli ja tegi neli viga.

Kui viskepäev eestlasel kõige parem ei olnud, siis lauapallide oli ta kahe võistkonna peale üleplatsimees. Tegemist oli tema teise mänguga uues koduklubis, avakohtumises Walbrzychi Gornikiga kogunes tema nimele tosin silma ja kolm lauapalli.

Mängus Slupskiga oli meeskonna resultatiivseim 21 punkti kogunud ameeriklane Jayden Taylor, Jordan Ogundiran viskas 12 punkti, aga jagas ka kümme tulemuslikku söötu. Tyler Cheese tõi Slupskile 11 punkti.

Viimased neli mängu võitnud Bydgoszcz on kokkuvõttes viie võidu ja kolme kaotusega tabelis pärast reedet neljas. Slupsk on aga kõigis kaheksas mängus pidanud tunnistama vastase paremust.

Pärast koondisepausi läheb Bydgoszcz võõrsil vastamisi Heiko Rannula ja Markus Ilveri klubi Varssavi Legiaga. Mäng peetakse 4. detsembril.