Tartu Ülikool lõpetas Kriisaga lepingu

29. juunil teatas Tartu Ülikool Maks & Moorits, et on sõlminud uueks hooajaks lepingu oma kasvandiku Kerr Kriisaga. Sama nädala lõpus vahistas USA föderaalne juurdlusbüroo (FBI) endise Eesti koondislase, kellele esitati süüdistus suuremahulises internetipettuses.

Õhtuleht kirjutas kolmapäeva õhtul, et Tartu Ülikool on mängijaga lepingu lõpetanud. "Otsus põhineb hiljuti avalikkuse ette jõudnud asjaoludel, mis on seotud Kerr Kriisa suhtes käimasoleva õigusmenetlusega Ameerika Ühendriikides ja Eestis," ütles Tartu klubi turundusjuht Virgo Agan väljaandele.

"Klubi ei võta seisukohta mängija süü või süütuse osas ning austab õiguskaitseorganite ja kohtu sõltumatut menetlust. Samas leidis klubi, et tekkinud olukord on mõjutanud ning võib jätkuvalt mõjutada klubi mainet ega ole kooskõlas mängijaga sõlmitud lepingus sätestatud kohustustega, mis puudutavad klubi maine hoidmist," lisas Agan.

Kas ja kui palju lepingu lõpetamine Tartule maksma läks, ei soovinud Agan lepingupunktide konfidentsiaalsusele viidates kommenteerida.

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