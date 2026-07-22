X!

Tartu Ülikool lõpetas Kriisaga lepingu

Korvpall
Korvpalli MM-valikmäng Eesti-Soome
Korvpalli MM-valikmäng Eesti-Soome Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Korvpall

Tartu Ülikooli korvpalliklubi lõpetas 25-aastase Kerr Kriisaga lepingu, kirjutab Õhtuleht.

29. juunil teatas Tartu Ülikool Maks & Moorits, et on sõlminud uueks hooajaks lepingu oma kasvandiku Kerr Kriisaga. Sama nädala lõpus vahistas USA föderaalne juurdlusbüroo (FBI) endise Eesti koondislase, kellele esitati süüdistus suuremahulises internetipettuses.

Õhtuleht kirjutas kolmapäeva õhtul, et Tartu Ülikool on mängijaga lepingu lõpetanud. "Otsus põhineb hiljuti avalikkuse ette jõudnud asjaoludel, mis on seotud Kerr Kriisa suhtes käimasoleva õigusmenetlusega Ameerika Ühendriikides ja Eestis," ütles Tartu klubi turundusjuht Virgo Agan väljaandele.

"Klubi ei võta seisukohta mängija süü või süütuse osas ning austab õiguskaitseorganite ja kohtu sõltumatut menetlust. Samas leidis klubi, et tekkinud olukord on mõjutanud ning võib jätkuvalt mõjutada klubi mainet ega ole kooskõlas mängijaga sõlmitud lepingus sätestatud kohustustega, mis puudutavad klubi maine hoidmist," lisas Agan.

Kas ja kui palju lepingu lõpetamine Tartule maksma läks, ei soovinud Agan lepingupunktide konfidentsiaalsusele viidates kommenteerida.

Loe pikemalt Õhtulehest.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

17:14

Tartu Ülikool lõpetas Kriisaga lepingu

15:35

Kerr Kriisalt nõutakse Tartu maakohtu kaudu ligemale 200 000 eurot laenu ja viiviseid

10:51

Janari Jõesaare klubikarjäär jätkub Poolas

21.07

U-20 korvpallikoondis lõpetas EM-finaalturniiri võidukalt

21.07

Bigbank/Kalev täiendas koosseisu noortekoondislasega

20.07

Veesaare koduklubi sai vahetustehinguga hinnatud kaitsemängija

20.07

Bigbank/Kalev hankis uue leegionäri Inglismaa kõrgliigast

19.07

EM-iks valmistuv U-18 korvpallikoondis sai Balti matšil ühe võidu

17.07

Madridi Real tugevdas ridu Prantsusmaa korvpallitähega

17.07

Keila KK meeskonnaga liitub Karl Andres Matute Perner

17.07

Veesaare koduklubi viskas esimese veerandajaga vaid kaks punkti

16.07

Eesti korvpallitiimid said teada vastased Euroopa karikasarjas

16.07

Leetu naasnud Valanciunas: tahan Euroliiga melu tunda

16.07

Valanciunas lõpetas NBA-karjääri ja liitus Žalgirisega

16.07

Hugo Toom jätkab Bigbank/Kalevis ka uuel hooajal

videod

sport.err.ee uudised

17:14

Tartu Ülikool lõpetas Kriisaga lepingu

16:49

Manchester City ja Foden sõlmisid pikaajalise lepingu

16:12

Liikuva märgi MM algas segajooksu võistlusega, Lepp sai 12. koha

15:35

Kerr Kriisalt nõutakse Tartu maakohtu kaudu ligemale 200 000 eurot laenu ja viiviseid

15:06

Itaalia jalgpalliliit peab läbirääkimisi Pep Guardiolaga

14:25

Kardisportlane Oliver Kurg sai Euroopa meistrivõistlustel 13. koha

13:58

Soome laskesuusataja sattus haiglasse

13:17

Eesti jäätantsija esindab edaspidi Kanadat

12:50

Inglismaa tippkohtunik tegi MM-il oma viimase vilepartii

12:21

Ultrarattur Taavi Piller lõpetas maailma pikima rattavõistluse esikümnes

11:40

Embrich ja Zuikova murdsid MM-il põhiturniirile, Beljajeva jäi napilt välja Uuendatud

11:31

Apri nihutas taas Eesti U-20 rekordit teivashüppes

10:51

Janari Jõesaare klubikarjäär jätkub Poolas

10:17

Noored piljardimängijad võitsid Euroopa meistrivõistlustel pronksise autasu

09:07

Chelsea ostis 137 miljoni euro eest Inglismaa koondislase

loetumad

21.07

Suri Norra spordilegend Olaf Tufte

21.07

Argentina võib MM-i finaali järel puhkenud tüli eest saada karistuse

21.07

Noole ja Vannineni koostöö lõppes: Sagale tundus, nagu ta elaks autos

21.07

Levadia alistas Konverentsiliigas võõrsil 18-kordse Rootsi meistri

11:40

Embrich ja Zuikova murdsid MM-il põhiturniirile, Beljajeva jäi napilt välja Uuendatud

21.07

Lapseootel Hanna Öberg paneb karjääri pausile

21.07

Hispaania jalgpallikoondist tervitas kodumaal ligi kaks miljonit fänni

21.07

Jalgpalli MM jõudis rahvusringhäälingu kanalite vahendusel üle 600 000 vaatajani

21.07

Vaughters: öised dopingutestid oleksid meid vahele võtnud

09:07

Chelsea ostis 137 miljoni euro eest Inglismaa koondislase

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo