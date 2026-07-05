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FBI vahistas korvpallur Kerr Kriisa

Korvpall
Kerr Kriisa (palliga) Westi Virginia särgis.
Kerr Kriisa (palliga) Westi Virginia särgis. Autor/allikas: Twitter/@WVUhoops
Korvpall

USA föderaalne juurdlusbüroo (FBI) vahistas eestlasest korvpalluri Kerr Kriisa, keda kahtlustatakse petuskeemis osalemises.

Reuters kirjutas Kentucky Sports Radiole tuginedes, et Kriisa oli seotud mitme miljoni suuruse petuskeemiga, mille juured ulatuvad aega, mil ta esindas USA üliõpilasliigas (NCAA) West Virginia ülikooli.

Väljaande andmetel antakse 25-aastane Kriisa üle Lääne-Virginia osariigi võimudele ning ta peaks astuma järgmisel nädalal kohtu ette. Süüdistuse üksikasju seni avaldatud ei ole.

Väidetavalt on Kriisa seotud mitme miljoni dollari suuruse pettuseskeemiga, märkis Kentucky Sports Radio.

"25-aastase eestlase vahistamine on seotud mitme miljoni dollari suuruse pettuseskeemiga, mis ulatub tagasi aega, mil ta mängis hooajal 2023–24 West-Virginia ülikooli meeskonnas Mountaineers. Ta antakse Lääne-Virginiasse välja ning kohtuistung on kavandatud järgmiseks nädalaks. Lõppenud hooajal Cincinnatis kogus Kriisa 19 mänguga keskmiselt 5,8 punkti ja 3,0 korvisöötu," kirjutas Kentucky Sports Radio ajakirjanik Jack Pilgrim laupäeval. 

Sotsiaalmeedias leviva informatsiooni kohaselt kahtlustakse Kriisat vandenõus kelmuse toimepanemiseks, kelmuses, spordialases altkäemaksu võtmises ning õigusrikkumisele kaasaaitamises või sellele suunamises.

Kriisa pidi sel kuul osalema The Basketball Tournament (TBT) turniiril, kuid nüüd jääb tema osalemine ära. Kriisa pidi osalema Kentucky ülikooli vilistlasmeeskonna La Familia koosseisus. Pärast teateid tema vahistamisest eemaldas aga meeskond ta oma nimekirjast.

Kriisa siirdus ookeani taha 2020. aastal ning esindas seal Arizona (2020-2023), West Virginia (2023-2024), Kentucky (2024-2025) ja Cincinnati (2025-2026) ülikoole. Ta sõlmis käimasoleva nädala alguses lepingu valitseva Eesti korvpallimeistri Tartu Ülikool Maks & Mooritsaga.

190 sentimeetri pikkune Kriisa esindas möödunud hooajal Cincinnati Bearcats meeskonda, kus ta kogus 19 mänguga keskmiselt 5,8 punkti, 3 resultatiivset söötu ja 1,3 lauapalli. Aastatel 2020-2023 kuulus eestlane tugevasse Arizona Wildcatsi, lisaks jõudis ta mängida West Virginia Mountaineersi ja Kentucky Wildcatsi ridades. West Virgina särgis tegi eestlane oma NCAA resultatiivseima hooaja (2023-24), tuues keskmiselt 33 mänguminutiga 11 punkti, 4,7 resultatiivset söötu ja 2,5 lauapalli mängu kohta.

Enne USA-sse siirdumist kuulus Kriisa Leedu suurklubi Kaunase Žalgirise süsteemi. Seejuures sai ta kirja ühe kohtumise ka Euroliigas. Enne Leetu siirdumist mängis Kriisa Saksamaal, kus ta kuulus Brose Bambergi ja Baunach Young Pikesi hingekirja.

Eesti meistriliiga debüüdi tegi Kriisa Tartu Ülikooli meeskonnas 2016. aastal, olles toona vaid 15-aastane.

Toimetaja: Henrik Laever, Valner Väino

Allikas: Reuters, Sports Illustrated

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