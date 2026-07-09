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USA meedia: Kriisa kaasuses salastati 15 000 dokumenti

Korvpall
Kerr Kriisa
Kerr Kriisa Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Hiljuti USA-s suuremahulise petuskeemis süüdistuse saanud Eesti korvpallur Kerr Kriisa juhtum võib olla osa märksa suuremast juhtumist, kirjutas Arizona osariigis tegutsev uudistekanal KGUN 9.

Arizonas asuv telejaam avaldas neljapäeva hommikul uudise, milles on märgitud, et Lääne-Virginia põhja ringkonna föderaalkohtult süüdistuse saanud Kriisa juhtum ei piirdu tõenäoliselt ainult eestlaste tegudega.

Prokurörid on palunud kohtunikult salastada kõik 15 000 kaasusega seotud dokumendid, mida on kokku üle 50 000 lehekülje.

USA föderaalne juurdlusbüroo (FBI) vahistas eelmisel nädalavahetusel 25-aastase Kriisa, kellele esitati esmaspäeval süüdistus suuremahulises petuskeemis, mille raames pettis endine korvpallur ohvritelt välja enam kui kaks miljonit USA dollarit. Kriisa astus kohtu ette Kentuckys, kus ta vahistati. Endine Eesti koondislane pääses vahi alt, järgmine kohtuistung toimub 16. juulil Lääne-Virginias, kus esitatakse ametlikult süüdistus.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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