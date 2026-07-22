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Kerr Kriisalt nõutakse Tartu maakohtu kaudu ligemale 200 000 eurot laenu ja viiviseid

Korvpall
Kerr Kriisa viskel.
Kerr Kriisa viskel. Autor/allikas: WVU Men's Basketball/X
Korvpall

USA-s ohvritelt 2,2 miljoni dollari välja petmises süüdistatav Kerr Kriisa on kohtusse antud ka Eestis. Tartu maakohtu kaudu nõutakse temalt 2023. aastal võetud laenu, intressi ja nüüdseks kogunenud viivise tasumist.

Kohtusse jõuti seoses 2023. aasta 23. oktoobril sõlmitud lepinguga, mille sõlmisid omavahel Kriisa ja hageja*. Viimane andis selle kohaselt korvpallurile 110 700 eurot laenu ning tagastamise tähtajaks oli sama aasta 1. detsember, kirjutab Delfi Sport.

Tartu ringkonnakohtu 8. juuni määrusest on näha, et hageja sõnul on Kriisa nimetatud summast tagastanud kolme osamaksena kokku 13 200 eurot. Hageja nõuab Kriisalt põhivõlga, milleks on 98 769,65 eurot, seejärel intressi 64,96 eurot ning viivist 79 311,90 eurot. Lisaks veel ka viivist 0,1 protsenti päevas tasumata põhivõlalt alates 12. veebruarist 2026 kuni põhivõla tasumiseni.

Tartu maakohus lükkas hagi esmalt tagasi, sest Kriisa alaline elukoht oli USA-s. Seejuures olevat laenulepingus olnud punkt, mille kohaselt hakkaks osapoolte vahelisi vaidlusi lahendama Eesti kohus. Maakohus leidis, et Eesti õiguse järgi on selline punkt kehtetu, vaidlus ei kuulu Eesti kohtute pädevusse ning hagi tuleks esitada hoopis USA-s.

Tartu ringkonnakohus otsustas, et maakohus keeldus hagi menetlusse võtmisest valel õiguslikul alusel ja seetõttu tuleb asi saata tagasi Tartu maakohtusse, kes peab hagi uuesti menetlusse võtmise üle otsustama. Praeguseks ongi see otsus tehtud ja hagi ka alates 21. juulist menetlusse võetud.

***

25-aastast Kriisat süüdistatakse USA-s skeemis, millega ta pettis välja 2,2 miljonit dollarit. Süüdistuste kohaselt algas Kriisa petuskeem 2022. aastal, mil eestlane mängis West Virginia ülikoolis. Dokumentide kohaselt tegutses ta vähemalt tänavu 2. juunini.

Kriisa rääkis ohvritele, et tema perekond on ohus, et ta ema vajab vähiravi ning pere talu vajab päästmist. Kriisa esines ka oma ema nime alt ning pettis süüdistuste kohaselt inimestelt raha välja ka Irene'i nimelise isiku alt, kelle ta välja mõtles.

USA föderaalne juurdlusbüroo (FBI) vahistas Kriisa 5. juulil. Ta vabastati vahi alt kaks päeva hiljem tingimusel, et ta ei pane toime uusi osariigi ega föderaalseaduste rikkumisi, annab oma passi ära ega võta ühendust kannatanute ega väidetavate kuritegude tunnistajatega. Kohtuprotsess algab 25. augustil Lääne-Virginias Wheelingis.

*Nimi Delfi toimetusele teada

Toimetaja: Henrik Laever

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