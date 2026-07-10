X!

Kerr Kriisa ei tunnista end pettuses süüdi

Korvpall
Kerr Kriisa
Kerr Kriisa Autor/allikas: WVU Athletic Communications
Korvpall

Korvpallur Kerr Kriisa, keda süüdistatakse petuskeemis osalemises, ei tunnistanud end süüdi. Lisaks määrati kindlaks kohtuistungi kuupäev.

Kohtudokumentide kohaselt ei tunnistanud Kriisa end süüdi ja loobus õigusest osaleda süüdistuse ettelugemisel, vahendab USA meedia.

Kriisat süüdistatakse viies elektroonilise pettuse episoodis. Teisipäeval ilmus ta esimest korda Lexingtonis föderaalkohtu ette. Korvpallurit süüdistatakse selles, et ta pettis mitme aasta jooksul kahelt ohvrilt välja üle 2,2 miljoni dollari. Seda tehes väitis Kriisa, et ta emal on vähk, tema perekond on ohus ja pere talu vajab päästmist.

16. juulil toimub esimene istung, mis toimub Lääne-Virginias. Viimane tähtaeg, mil on võimalik kohtule esitada ametlikke taotlusi, on 20. juuli. Menetluslik istung algab 28. juulil.

Kohtuprotsess algab 25. augustil Lääne-Virginias Wheelingis.

Vaid mõni päev enne vahistamist teatati, et Kriisa liitub Kentucky vilistlaste meeskonnaga La Familia, mis osaleb suvisel TBT korvpalliturniiril.  

La Familia mänedžer Twany Beckham tõdes, et on Kriisas ja tema otsustes pettunud.

"Mul oli hea meel, et ta tagasi tuleb. Siin viibides sai ta vigastada ega saanud oma tõelist taset näidata, seega pidi see olema talle uus võimalus. Uudist kuuldes tundsin suurt pettumust – pettumust temas ja tehtud otsustes," sõnas Beckham.

Vahepeal on La Familia teatanud, et Kriisa ei kuulu enam meeskonda.

Toimetaja: Lisette Holst

Samal teemal

korvpalliuudised

09:45

Veesaar viskas Atlanta võidumängus 14 punkti

09:19

Kerr Kriisa ei tunnista end pettuses süüdi

09.07

Eesti U-20 korvpallurid alustavad Slovakkias EM-finaalturniiri

09.07

USA meedia: Kriisa kaasuses salastati 15 000 dokumenti

09.07

Eesti seeniorkorvpallurid võitsid EM-il kolm medalit

08.07

Berendson Kriisast: noor inimene mässis ennast hädas aina rohkem sisse

08.07

Konontšuk: vastased hakkavad kohe paugutama, meie otsime alles tunnetust

08.07

USA advokaat Kriisa süüdistusest: prokuratuuri tõendite tugevust on vara hinnata

08.07

Ekspertide sõnul pidanuks ülikoolikorvpall Kerr Kriisast miljonäri tegema

08.07

Veesaar tegi NBA suveliigas korraliku mängu

07.07

Tartu ja Kalev alustavad eurosarja põhiturniirilt, Pärnu kvalifikatsioonist

07.07

Esmakordselt kohtu ette astunud Kriisa vabastati vahi alt

07.07

Rannula loodab Veesaart koondises näha: äkki on võimalik midagi ära teha

07.07

Advokaat: Kriisa puhul võib väidetav sõltuvus olla kergendav asjaolu

07.07

Kerr Kriisa lasi end vahetult enne vahistamist ristida

videod

sport.err.ee uudised

10:52

Mbappe lahkus veerandfinaalis väljakult tavapärasemast varem

10:38

TÄNA OTSE | Teise poolfinalisti selgitavad Hispaania ja Belgia

10:19

Lukas ja Rikand alustasid U-18 MM-i põhiturniiri ühe võidu ja ühe kaotusega

09:45

Veesaar viskas Atlanta võidumängus 14 punkti

09:19

Kerr Kriisa ei tunnista end pettuses süüdi

08:54

Laskesuusaliit säilitab ROK-i otsusest vaatamata keelu Venemaa sportlastele

08:23

TÄNA OTSE | Eesti golfimeeskond mängib kodusel EM-il poolfinaalis

08:15

Eesti võitis Virtuse Euroopa suvemängude kolmandal päeval kolm medalit

01:06

Prantsusmaa jõudis esimesena poolfinaali

09.07

Eesti meistrid selguvad teist korda Aidus

09.07

Tennise Eesti meistrivõistlustel said paika finalistid

09.07

Talihärm: ROK-is käib vestlus nii, et sport ja poliitika peaks olema lahus

09.07

Levadia lustis eurosarjas viie väravaga

09.07

Kristjan Ilves: kõige rohkem on kahju noortest

09.07

Nõmme Kalju alustas eurosarja võiduga Uuendatud

loetumad

09.07

Kontaveit teenis kolmeaastase vahe järel Wimbledoni murul võidu

01:06

Prantsusmaa jõudis esimesena poolfinaali

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

08.07

Berendson Kriisast: noor inimene mässis ennast hädas aina rohkem sisse

09.07

USA meedia: Kriisa kaasuses salastati 15 000 dokumenti

07.07

Suri Eesti üks silmapaistvamaid pikamaajooksjaid Toomas Turb

09.07

FIFA kohtunike juht kaitses kohtunike otsuseid Argentina ja Egiptuse mängus

09.07

Norra peatreener: Inglismaa parimad mängijad ei mängi Premier League'is

09:19

Kerr Kriisa ei tunnista end pettuses süüdi

09.07

Griezmann täidab klubi vahetades oma suure unistuse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo