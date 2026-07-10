Kerr Kriisa ei tunnista end pettuses süüdi

Kohtudokumentide kohaselt ei tunnistanud Kriisa end süüdi ja loobus õigusest osaleda süüdistuse ettelugemisel, vahendab USA meedia.

Kriisat süüdistatakse viies elektroonilise pettuse episoodis. Teisipäeval ilmus ta esimest korda Lexingtonis föderaalkohtu ette. Korvpallurit süüdistatakse selles, et ta pettis mitme aasta jooksul kahelt ohvrilt välja üle 2,2 miljoni dollari. Seda tehes väitis Kriisa, et ta emal on vähk, tema perekond on ohus ja pere talu vajab päästmist.

16. juulil toimub esimene istung, mis toimub Lääne-Virginias. Viimane tähtaeg, mil on võimalik kohtule esitada ametlikke taotlusi, on 20. juuli. Menetluslik istung algab 28. juulil.

Kohtuprotsess algab 25. augustil Lääne-Virginias Wheelingis.

Vaid mõni päev enne vahistamist teatati, et Kriisa liitub Kentucky vilistlaste meeskonnaga La Familia, mis osaleb suvisel TBT korvpalliturniiril.

La Familia mänedžer Twany Beckham tõdes, et on Kriisas ja tema otsustes pettunud.

"Mul oli hea meel, et ta tagasi tuleb. Siin viibides sai ta vigastada ega saanud oma tõelist taset näidata, seega pidi see olema talle uus võimalus. Uudist kuuldes tundsin suurt pettumust – pettumust temas ja tehtud otsustes," sõnas Beckham.

Vahepeal on La Familia teatanud, et Kriisa ei kuulu enam meeskonda.