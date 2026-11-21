Hardeni arvele jäi koguni 51 punkti. Tegemist oli tema karjääri 26. mänguga NBA-s, kus ta kogus vähemalt poolsada punkti. Sellega möödus ta ühega Kobe Bryantist ning ettepoole jäävad vaid Michael Jordan 31 ja Wilt Chamberlain lausa 118 säärase kohtumisega.

20 punktiga toetas Hardenit tiimikaaslane Donovan Mitchell, kümne lauapalliga panustas Mario Hezonja. Indiana ridades kogusid 21 silma Pascal Siakam ja Ivica Zubac.

Shai Gilgeous-Alexander viskas 40 silma ja jagas kaheksa resultatiivset söötu ning aitas Oklahoma City Thunderi kodus 126:120 (33:36, 23:28, 36:34, 34:22) võidule New Orleans Pelicansi üle.

NBA liidermeeskonnana jätkab Los Angeles Lakers, kes võitis küll reedel kodus üsna napilt Sacramento Kingsi 106:104 (28:28, 26:34, 28:22, 24:20). Luca Doncici panus oli seekord 25 punkti ja kaheksa tulemuslikku söötu.

Tulemused: Atlanta - Charlotte 111:97, Brooklyn - Orlando 111:113, Cleveland - Indiana 128:119, Detroit - Toronto 102:105, Chicago - Washington 94:98, Oklahoma City - New Orleans 126:120, Utah - Phoenix 101:111, Denver - Houston 133:124, LA Lakers - Sacramento 106:104.