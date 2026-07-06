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Kriisat süüdistatakse suuremahulises internetipettuses

Korvpall
Kerr Kriisa
Kerr Kriisa Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

USA justiitsministeerium avalikustas esmaspäeval, et Kerr Kriisat süüdistatakse petuskeemis, mille raames pettis Eesti korvpallur ohvritelt välja enam kui kaks miljonit USA dollarit. Spordipanustamisega seotud süüdistusi kohtudokumentides ei ole.

25-aastast Kriisat süüdistatakse skeemis, millega ta pettis välja 2,2 miljonit dollarit. Süüdistuste kohaselt algas Kriisa petuskeem 2022. aastal, mil eestlane mängis West Virginia ülikoolis. Dokumentide kohaselt tegutses ta vähemalt tänavu 2. juunini.

Kriisa rääkis ohvritele, et tema perekond on ohus, et ta ema vajab vähiravi ning pere talu vajab päästmist. Kriisa esines ka oma ema nime alt ning pettis süüdistuste kohaselt inimestelt raha välja ka Irene'i nimelise isiku alt, kelle ta välja mõtles.

2022. aasta sügisel lubas ta ühele ohvrile, et müüb võlgade katmiseks oma siseelundid. 2025. aasta kevadel sõlmis ta ühe ohvriga kirjaliku lepingu, milles lubas 2026. aasta veebruariks maksta 100 000 dollarit, kuid ei viinud seda täide. Dokumentides on mainitud kaks ohvrit, kellel Kriisa palus korduvalt ülekandeid teha.

Kriisa peab sel nädalal astuma Lääne-Virginias kohtu ette. Kui ta kohtus süüdi jääb, nõutakse talt välja kogu välja petetud summa ehk 2,2 miljonit dollarit.

Spordipanustamisega seotud süüdistusi eestlasele ei esitatud.

2020. aastal USA üliõpilasliigasse siirdunud Kriisa esindas Arizona (2020-2023), West Virginia (2023-2024), Kentucky (2024-2025) ja Cincinnati (2025-2026) ülikoole. Eelmisel nädalal sõlmis ta lepingu Tartu Ülikool Maks & Mooritsaga. Enne USA-sse siirdumist kuulus Kriisa Leedu suurklubi Kaunase Žalgirise süsteemi.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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