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Kriisa kohtuprotsess lükkus edasi: advokaadil pole aega tema juurde sõita

Korvpall
Kerr Kriisa
Kerr Kriisa Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Eesti korvpalluri Kerr Kriisa kohtuprotsess USAs lükkub edasi oktoobrisse. Kriisa pidi kohtu ette astuma juba augustis, kuid palus kohtult istungi edasilükkamist, sest tema advokaat vajab kaitse ettevalmistamiseks rohkem aega.

Eesti Ekspress kirjutab, et Kriisa ja tema advokaadi sõnul on juhtumiga seotud palju tõendeid, millega tuleb enne kohtuprotsessi põhjalikult tutvuda. Samuti peab advokaat suhtlema tunnistajatega ja Kriisaga kohtuma.

Kriisa elab Kentucky osariigis, kuid tema võimalused sealt mujale sõita on piiratud. Ka tema advokaadil L. Richard Walkeril pole aga olnud aega Kentuckysse sõita, sest tema kalendris on teised kohtuistungid, kohtumised ja tööülesanded.

Prokurör ei olnud kohtuprotsessi edasilükkamise vastu. Ringkonnakohtunik John Preston Bailey otsustaski istungid oktoobrisse lükata.

Kriisat süüdistatakse USAs 2,2 miljoni dollari suuruses pettuses. Korvpallur ei ole end talle esitatud süüdistuses süüdi tunnistanud.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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