Kriisa kohtuprotsess lükkus edasi: advokaadil pole aega tema juurde sõita

Eesti Ekspress kirjutab, et Kriisa ja tema advokaadi sõnul on juhtumiga seotud palju tõendeid, millega tuleb enne kohtuprotsessi põhjalikult tutvuda. Samuti peab advokaat suhtlema tunnistajatega ja Kriisaga kohtuma.

Kriisa elab Kentucky osariigis, kuid tema võimalused sealt mujale sõita on piiratud. Ka tema advokaadil L. Richard Walkeril pole aga olnud aega Kentuckysse sõita, sest tema kalendris on teised kohtuistungid, kohtumised ja tööülesanded.

Prokurör ei olnud kohtuprotsessi edasilükkamise vastu. Ringkonnakohtunik John Preston Bailey otsustaski istungid oktoobrisse lükata.

Kriisat süüdistatakse USAs 2,2 miljoni dollari suuruses pettuses. Korvpallur ei ole end talle esitatud süüdistuses süüdi tunnistanud.