X!

Advokaat: Kriisa puhul võib väidetav sõltuvus olla kergendav asjaolu

Korvpall
Korvpalli MM-valikmäng Eesti-Soome
Korvpalli MM-valikmäng Eesti-Soome Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Korvpall

FBI vahistas eelmise nädala lõpus Eesti korvpallur Kerr Kriisa ning teda süüdistatakse suuremahulises pettuses. Vandeadvokaat Silver Reinsaare sõnul peaks eelkõige jääma rahulikuks ja ootama detaile. Näiteks võib Kriisa väidetav hasartmängusõltuvus saada kergendavaks asjaoluks.

Vandeadvokaat Silver Reinsaare sõnul on oluline rõhutada, et Kriisat pole süüdi mõistetud, mistõttu tuleks teda ka süütult kohelda.

Advokaadi sõnul on avaldatud süüdistusakti puhul tegemist kõigest menetluse ühe poole hüpoteesiga toimunust ning see viitab lihtsalt asjaolule, et FBI-l on põhjust Kriisat sellistes kuritegudest kahtlustada.

"Kuid enda olemuselt tähistab see kriminaalasja kohtuliku menetlemise algust ning menetluse käigus võidakse jõuda hoopis teistsugustele tulemustele. Seetõttu ei ole asjakohane sellest süüdistusaktist teha kuigivõrd laiaulatuslikke järeldusi, sest tegelik tõde võib olla teistsugune," selgitas Reinsaar.

2,2 miljoni dollari suurune pettus on tema sõnul suuremahuline ning võib Ameerika Ühendriikides kasutatavate nn karistuse mõistmise suuniste kohaselt tuua endaga kaasa aastate pikkuse vangistuse.

Samas lähtub kohtunik otsuse tegemisel siiski lõppude-lõpuks enda kaalutlusotsusest, mis sõltub ka näiteks kergendavatest asjaoludest või prokuratuuriga kokkulepele minemisest.

"Eesti ajakirjanduses on esitatud vihjeid Kerr Kriisal väidetavate hasartmänguprobleemide kohta. Kui see on nii, siis võib sellel olla tähtsus karistuse individualiseerimisel. Sealne kohtupraktika tunnustab hasartmängusõltuvust ehk gambling disorder'it psüühikahäirena ning see võib võimaldada kohtunikul karistuse mõistmisel tulla kehtestatud suunistest allapoole," selgitas Reinsaar.

Väidetavatele probleemidele Kriisa minevikus on viitanud nii Postimees kui ka Õhtuleht ning sama juttu on allikad rääkinud ka ERR-i toimetusele.

Samas on Kriisa noor ning tema minevikus teadaolevaid karistusi pole. Selge pole ka süüdistuse mastaap. Muutuvaid asjaolusid on seega Reinsaare sõnul palju.

"Tasuks võtta rahulikult, oodata täiendavat infot, eelkõige Kerr Kriisa enda seisukohta talle esitatud süüdistusele," sõnas ta.

Kuna Kriisa puhul on tegemist eestlasega, kes on välismaal hätta sattunud, siis kas ja mida saab riik tema heaks teha?

"Eesti riigil suuri abistamise võimalusi tõenäoliselt ei ole. Kerr Kriisale tagatakse tõenäoliselt konsulaarabi ning kohalik saatkond saab jälgida, et isiku põhiõiguseid tagatakse sarnaselt teistele kinnipeetavatele ja süüdistatavatele," sõnas advokaat.

Välisministeeriumi sõnul on Eesti suursaatkond Washingtonis Kriisa kinnipidamisest teadlik ja on palunud USA ametiasutustelt kinnipidamise kohta lisainformatsiooni. Samas ei ole saatkond asukohariigis toimuva kohtumenetluses osaline.

"Eesti kodanikul on õigus soovi korral suhelda Eesti konsuliga ja saatkond on abiandmiseks valmis. Kriisa ei ole hetkel saatkonnaga ühendust võtnud, küll aga on Eesti suursaatkond Washingtonis suhelnud tema lähedastega ja tema advokaadiga," sõnati ERR-ile ministeeriumist.

Kui Kriisa peaks aga vangi mõistetama, siis kas oleks asjakohane rääkida vangide vahetusest?

"Vangimõistetu saab tuua Eestisse karistust kandma justiitskoostöö raames pärast süüdimõistva otsuse jõustumist. See ei kehti tingimusi karistuste korral."

Samal teemal

korvpalliuudised

17:02

Advokaat: Kriisa puhul võib väidetav sõltuvus olla kergendav asjaolu

11:38

Kerr Kriisa lasi end vahetult enne vahistamist ristida

09:32

Soome kaotas Prantsusmaale ja loovutas alagrupi esikoha

08:57

Läti alistas Austria võimsa 46-punktilise ülekaaluga

06.07

Eesti korvpallikoondis kohtub teises ringis Prantsusmaa, Soome ja Ungariga

06.07

Eesti korvpallikoondis kaotas Tšehhile, aga võitis ikka valikgrupi Uuendatud

06.07

Rannula: tagaliinis asjad logisesid ja me jäime pehmeteks

06.07

Viis kaugviset tabanud Vaaks: võtan seekord vastutuse enda peale

06.07

Kriisat süüdistatakse suuremahulises internetipettuses

06.07

Paul Keres: Kriisa puhul ei tähenda FBI vahistamine veel, et ta on süüdi

05.07

Rannula Tšehhi saalist: oleme Eestis viielised, aga siis tuled mujale...

05.07

Talts mängujuhita jäämist ei pelga: peaasi, et Kerr saaks eluga edasi minna

05.07

Kiili: korvpalliliit on Kerri ja tema lähedaste jaoks ühe kõne kaugusel

05.07

Vandeadvokaat Kriisa juhtumist: süüdimõistmisel ootab teda pikk vangistus

05.07

Korvpalliliidu president: võib-olla õnnestub Unibet Arenal 500-1000 kohta juurde saada

videod

sport.err.ee uudised

18:00

TÄNA OTSE | Kas Egiptus suudab Messit ja Argentinat üllatada? Uuendatud

17:52

Suusaliidu juht ROK-i otsusest: see on kaotus kogu Eesti spordile

17:26

ROK heitis kahevõistluse taliolümpia programmist välja

17:02

Advokaat: Kriisa puhul võib väidetav sõltuvus olla kergendav asjaolu

16:57

Jõelähtmel toimuvad golfi meeskondlikud Euroopa meistrivõistlused

16:20

Kirpu liitus Austria klubis kahe koondisekaaslasega

15:44

Juventus nimetas ametisse uue jalgpallijuhi

15:07

Brasiilia peatreener üllatas Solbakkenit südamliku kingitusega

14:33

Äärmuslik kuumus tõi Tour de France'il kaasa reeglimuudatuse

13:55

McIntosh purustas naiste ujumise vanima maailmarekordi

13:21

Verstappeni tulevik Red Bullis on endiselt lahtine

12:45

Läti laskesuusa imelaps Lozbers: kool ja tippsport pole lihtne kooslus

12:09

Portugali peatreener lahkub: tundsin end Portugalis alati teretulnuna

11:38

Kerr Kriisa lasi end vahetult enne vahistamist ristida

11:05

Prantsusmaa kaebas Olise kollase kaardi FIFA-le edasi

loetumad

00:26

Merino üleminutite tabamus viis Hispaania veerandfinaali Uuendatud

06.07

Kriisat süüdistatakse suuremahulises internetipettuses

06.07

Eesti korvpallikoondis kaotas Tšehhile, aga võitis ikka valikgrupi Uuendatud

06:48

Belgia lülitas viimase võõrustajana konkurentsi jäänud USA välja Uuendatud

06.07

Suri male suurkuju Iivo Nei

11:38

Kerr Kriisa lasi end vahetult enne vahistamist ristida

06.07

Euroopa jalgpalliliit: FIFA Baloguni otsus seab mängu aususe kahtluse alla

06.07

Belgia jalgpalliliit: me ei kaevanud Baloguni otsust edasi, seda tegi FIFA Uuendatud

06.07

Paul Keres: Kriisa puhul ei tähenda FBI vahistamine veel, et ta on süüdi

06.07

Eesti Laskurliit kaotas Vene sportlaste osaluse tõttu EM-i korraldusõiguse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo