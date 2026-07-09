Daniil Glinka langes USA-s avaringis välja

Glinka (ATP 168.) kaotas avaringis hiinlasele Yunchaokete Bule (ATP 107.) 4:6, 4:6.

Glinka lõi mängus neli ässa ning tegi kolm topeltviga. Bu lõi seejuures kolm ässa ning tegi ühe topeltvea. Glinka realiseeris viiest murdepallist ühe, Bu aga kolmest kaks. Mängitud punktidest võitis Glinka 28 ning Bu 36.

Järgmisel nädalal peaks Glinka mängima ATP Challengeri turniiril Kanadas Granbys.