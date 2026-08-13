Mölder ja Tamm jäid üksikmängus veerandfinaali pidama
Soomes Turus peetaval M15 kategooria ITF-i tenniseturniiril pidid Markus Mölder (ATP 945.) ja Kristjan Tamm (ATP 1165.) veerandfinaalis kaotustega leppima.
Mölder oli sunnitud veerandfinaalis tunnistama seitsmenda asetusega rootslase Arvid Nordquisti (ATP 834.) 6:3, 6:1 paremust. Tamm kaotas täpselt sama lõpptulemusega neljanda paigutusega britile Oscar Weightmanile (ATP 701.).
Tamm jätkab mängimist paarismängus, kus ta tagas kolmapäeval koos britt Marcus Waltersiga edasipääsu poolfinaali. Seal läheb Eesti-Suurbritannia duo vastamisi Stian Klaasseni (Holland) ja Iiro Vasaga (Soome).
Toimetaja: Henrik Laever