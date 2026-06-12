Mölder ja Tamm jõudsid Vaasas poolfinaali

Markus Mölder ja Kristjan Tamm jõudsid Soomes peetaval Vaasa M15 tenniseturniiril paarismängu poolfinaali, alistades veerandfinaalis Moritz Kudernatschi ja Aleksi Lofmani 7:6 (5), 5:7, 10:5.

Eestlaste jaoks algas päev üksikmänguga, kus Markus Mölder pidi tunnistama seitsmendana asetatud sakslase Tom Zeuchi paremust 4:6, 5:7. Teise seti saatuse otsustas Zeuchi murre eelviimases geimis, vahendab Tennisnet.ee.

Paarismängus pakkusid tugevat vastupanu ka Sten Hiiesalu ja Denis Maijorov, kes kaotasid kolmandana asetatud James Beavenile ja Aryan Lakshmananile 2:6, 7:5, 6:10. Teises setis suutsid eestlased seisul 5:6 võita geimi 0:40 kaotusseisust ning viigistada kohtumise, kuid otsustavas kiires lõppmängus pääsesid vastased kiiresti ette ja hoidsid edu lõpuni.

Teises veerandfinaalis näitasid Mölder ja Tamm sitkust. Avasetis lasid nad käest 3:0 eduseisu, kuid päästsid seisul 5:6 oma servi ja viisid seti tie-break'i, mille võitsid 7:5.

Teises setis jäid eestlased omakorda 0:3 taha, kuid tulid mängu tagasi ning viigistasid seisu 4:4. Otsustavas 12. geimis tegid siiski murde Kudernatsch ja Lofman, kes võitsid seti 7:5.

Kiire lõppmäng kulges alguses tasavägiselt, kuid pärast 4:4 viigiseisu haarasid Mölder ja Tamm initsiatiivi ning vormistasid võidu tulemusega 10:5.

Poolfinaalis lähevad teise asetusega Eesti paar vastamisi Soome duo Felix Alopaeuse ja Linus Lagerbohmiga.