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TÄNA OTSE | Eesti võõrustab Rahvuste liigas Islandit

Jalgpalli Eesti koondis
Jalgpalli Eesti koondis

Täna kell 21.30 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jalgpalli Rahvuste liiga kohtumiselt Eesti - Island. Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Märten Pajunurm, stuudiot juhib Tarmo Tiisler ning reporter on Debora Saarnak.

Samad koondised alustasid Rahvuste liiga tsüklit 26. septembril Reykjavikis, kus tehti 1:1 viik. Andri Gudjohnseni 45. minuti tabamusele vastas teisel poolajal Maksim Paskotši.

Pärast seda viigistas Eesti koondis võõrsil Bulgaariaga 0:0 ja alistas kolm päeva tagasi kodus Luksemburgi 1:0. Islandi koondis noppis aga kaks kindlat 3:0 võitu: võõrsil saadi jagu Luksemburgist ja kodus Bulgaariast.

Kolme vooru järel on Island seitsme punktiga grupi liider, Eesti viiega teine, Lukseburg kolmega kolmas ja Bulgaaria ühe neljas. Luksemburg võõrustab täna õhtul Bulgaariat.

Toimetaja: ERR Sport

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