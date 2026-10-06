TÄNA OTSE | Eesti võõrustab Rahvuste liigas Islandit

Täna kell 21.30 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jalgpalli Rahvuste liiga kohtumiselt Eesti - Island. Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Märten Pajunurm, stuudiot juhib Tarmo Tiisler ning reporter on Debora Saarnak.