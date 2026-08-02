Lajal pidi Vancouveri Challengeri finaalis tunnistama Wolfi paremust

Kuigi maailma edetabelis 189. kohal paiknev Lajal oli vastasest paberil selgelt kõrgemal, ei peegeldanud Wolfi 563. edetabelikoht tema tegelikku taset. 27-aastane ameeriklane kerkis 2023. aastal maailma edetabelis koguni 39. kohale, kuid langes sealt vigastuspausi tõttu.

Finaal algas Lajali jaoks suurepäraselt. Eestlane murdis kahel korral Wolfi servi ja läks kiiresti 4:0 juhtima. Seejärel leidis ameeriklane aga oma mängu üles ning võitis viis geimi järjest, asudes 5:4 ette. Lajal suutis kümnendas geimis küll raskest seisust välja tulla ja viigistada, kuid seejärel katkestas kohtumise mitmeks tunniks tugev vihmasadu.

Pärast pausi oli kindlam Wolf. Ta hoidis oma servigeimi ning murdis seejärel Lajali pallingu, võites avaseti 7:5.

Teises setis haaras ameeriklane kohe initsiatiivi, minnes kahe servimurde toel 4:0 juhtima. Lajal teenis järgmises geimis küll oma ainsa murdepalli, kuid seda kasutada ei suutnud. Lõpuks vormistas Wolf 6:1 setivõidu ja ühtlasi turniirivõidu.

Statistika peegeldas Wolfi ülekaalu eelkõige servil. Lajal lõi ühe ässa ja tegi viis topeltviga, Wolfi arvele kogunes neli ässa ja kaks topeltviga. Esimeselt servilt võitis eestlane 59 protsenti punktidest, ameeriklane aga 84 protsenti. Murdepalle realiseeris Lajal kolmest kaks ning Wolf üheksast viis.