X!

Lajal pidi Vancouveri Challengeri finaalis tunnistama Wolfi paremust

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: Beatriz Ruivo/FPT
Tennis

Eesti esireket Mark Lajal jäi Vancouveri ATP Challenger 125 turniiri finaalis alla ameeriklasele Jeffrey John Wolf 5:7, 1:6. Kaotusest hoolimata tegi eestlane tugeva turniiri ning jõudis esimest korda pärast kevadet Challengeri finaali.

Kuigi maailma edetabelis 189. kohal paiknev Lajal oli vastasest paberil selgelt kõrgemal, ei peegeldanud Wolfi 563. edetabelikoht tema tegelikku taset. 27-aastane ameeriklane kerkis 2023. aastal maailma edetabelis koguni 39. kohale, kuid langes sealt vigastuspausi tõttu.

Finaal algas Lajali jaoks suurepäraselt. Eestlane murdis kahel korral Wolfi servi ja läks kiiresti 4:0 juhtima. Seejärel leidis ameeriklane aga oma mängu üles ning võitis viis geimi järjest, asudes 5:4 ette. Lajal suutis kümnendas geimis küll raskest seisust välja tulla ja viigistada, kuid seejärel katkestas kohtumise mitmeks tunniks tugev vihmasadu.

Pärast pausi oli kindlam Wolf. Ta hoidis oma servigeimi ning murdis seejärel Lajali pallingu, võites avaseti 7:5.

Teises setis haaras ameeriklane kohe initsiatiivi, minnes kahe servimurde toel 4:0 juhtima. Lajal teenis järgmises geimis küll oma ainsa murdepalli, kuid seda kasutada ei suutnud. Lõpuks vormistas Wolf 6:1 setivõidu ja ühtlasi turniirivõidu.

Statistika peegeldas Wolfi ülekaalu eelkõige servil. Lajal lõi ühe ässa ja tegi viis topeltviga, Wolfi arvele kogunes neli ässa ja kaks topeltviga. Esimeselt servilt võitis eestlane 59 protsenti punktidest, ameeriklane aga 84 protsenti. Murdepalle realiseeris Lajal kolmest kaks ning Wolf üheksast viis.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

Samal teemal

tenniseuudised

09:45

Lajal pidi Vancouveri Challengeri finaalis tunnistama Wolfi paremust

01.08

Esinumbri alistanud Mölder pääses Dublinis finaali

01.08

Mölder jõudis Dublini M15 turniiril kindla võiduga poolfinaali

01.08

Lajal pääses Vancouveris finaali ja kerkib taas Eesti esinumbriks

31.07

Nuudi saatis esimese asetusega vastase reketeid pakkima

31.07

Lajal sammus kindla võiduga Vancouveri Challengeri poolfinaali

31.07

Mölder pääses Dublini M15 turniiril veerandfinaali

30.07

Nuudi ja Roots püsivad Soomes võidulainel

30.07

Päevaga kaks võitu saanud Lajal jõudis Vancouveris veerandfinaali

30.07

Nuudi jätkas Soomes võidukalt ka paarismängus

29.07

Endise esireketi 17-aastane poeg teenis ATP turniiril debüütvõidu

29.07

Nuudi pääses Soomes toimuval ITF-i turniiril edasi

28.07

Mölder alustas Iirimaal raske võiduga

28.07

Djokovic ja Sabalenka ühendavad USA lahtisteks jõud

27.07

Malõgina langes Rumeenias konkurentsist avaringis

multimeedia

sport.err.ee uudised

13:21

Jonna Sundling koondisest lahkumisest: saan nüüd teha seda, mida ise tahan

12:45

Dahlmeieri dokumentaalis selgus, et teda hoiatati enne saatuslikku tõusu

12:04

Solberg vigastas Soome rallil selga ja vajas valuvaigisteid

11:29

Euroopa liigade juht: Infantino positsioon FIFA presidendina on vastuvõetamatu

10:55

VAATA OTSE | Varjun ja Jegers jahivad ajaloolisel koduturniiril kõrgeid kohti Uuendatud

10:53

Ogier andis pärast rasket avariid hea uudise: tunneme end hästi

10:22

Läti supertalent jättis Eesti U-16 koondise Balti matši avamängus võiduta

09:45

Lajal pidi Vancouveri Challengeri finaalis tunnistama Wolfi paremust

09:12

Eesti segateatenelik püstitas Balti meistrivõistlustel uue rekordi

08:38

Mihkels liitub 2027. aastast Belgia tipptiimiga Uuendatud

01.08

Leedu alistanud U-18 korvpallikoondis jõudis EM-il üheksanda koha mängu

01.08

Uiboleht: FIFA ei ole start-up, alaliitudele oleks raha olemas

01.08

Eesti-Läti korvpalliliiga küsib sponsorilt miljonit: vastu saab ka

01.08

ETV spordisaade, 1. august

01.08

Heina eksimus kinkis vastasele värava, aga Werder võitis ikkagi

01.08

Zaitsev saavutas Sloveenias esikoha, Tribuntsov sai disklahvi

01.08

Kevin Saar võitis Leedus kvalifikatsiooni ja astus sammu MM-tiitli suunas

01.08

Soomes karmi avarii teinud Ogier viidi haiglasse, Virves langes teiseks Uuendatud

01.08

Eesti saadab ujumise EM-ile 20 sportlast

01.08

Naiste Prantsusmaa velotuuri avaetapi võitis Wiebes, Ebras 127.

loetumad

01.08

Soomes karmi avarii teinud Ogier viidi haiglasse, Virves langes teiseks Uuendatud

01.08

FIFA loobub vastuolulisest MM-i investeerimiskavast

01.08

UEFA: FIFA juhtkond on kaotanud jalgpallipere usalduse

01.08

Zaitsev saavutas Sloveenias esikoha, Tribuntsov sai disklahvi

01.08

Eesti saadab ujumise EM-ile 20 sportlast

31.07

Rootsi jalgpallifännid vandaalitsesid Tallinna Lilleküla staadionil

01.08

Hunter Bell jahib täiuslikku kuldaastat: kaks kulda on käes, kaks veel ees

01.08

Leedu alistanud U-18 korvpallikoondis jõudis EM-il üheksanda koha mängu

31.07

Kergejõustiku EM-il osaleb 20 Eesti sportlast

01.08

Eesti-Läti korvpalliliiga küsib sponsorilt miljonit: vastu saab ka

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo