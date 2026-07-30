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Nuudi ja Roots püsivad Soomes võidulainel

Tennis
Maileen Nuudi
Maileen Nuudi Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Tennisistid Maileen Nuudi ja Andrea Roots said Savitaipales toimuval ITF-i W15 tenniseturniiril taas võidud kirja.

Nuudi (WTA 1143.) alistas neljapäeval üksikmängu kaheksandikfinaalis sakslanna Sonja Zhenikova (WTA 1099.) veidi rohkem kui tund aega kestnud matšis 6:1, 7:5. Kaheksa parema seas kohtub Nuudi esimesena asetatud kreeklanna Valentini Grammatikupoulouga (WTA 557.).

Paarismängus sai Nuudi jaoks turniir läbi, sest koos soomlanna Emma Haavisto otsustati vastastele anda loobumisvõit.

Samal turniiril paarismängus osalev Roots teenis koos rumeenlannast paarilise Alexia Lavinia Puiaciga 7:5, 3:6, 10:5 võidu Manon Favier'i (Prantsusmaa) ja Emira Diabate (Elevandiluurannik) üle. Roots ja Puiac kohtuvad poolfinaalis Ema Kovacevici (Belgia) ja Alice Soulie'ga (Prantsusmaa).

Toimetaja: Henrik Laever

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