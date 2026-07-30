Nuudi jätkas Soomes võidukalt ka paarismängus

Nuudi ja Haavisto alustasid turniiri kindla võiduga, alistades kolmandana asetatud Itaalia paari Emma Ottavia Ghirardato / Beatrice Stagno 6:4, 6:4, vahendab tennisnet.ee.

Paarismängus teeb kaasa ka Andrea Roots. Koos rumeenlannast paarilise Alexia Lavinia Puiac´iga võideti esimeses ringis Soome duett Nuppu Palm/Viivi Virtanen kolmes setis 6:1, 2:6, 11:9.

Kui mõlemad Eesti tennisistid koos paarilistega võidavad ka veerandfinaali, kohtuvad nad omavahel poolfinaalis.