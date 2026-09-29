Christin-Amani Kiivikas võitis Fitlap Cupil kolm kulda ja ühe pronksi

Eesti sportlastest paistis silma Christin-Amani Kiivikas, kes teenis kolm kuldmedalit ja ühe pronksi. Ta võitis naiste bikiinifitnessi ja fit model'i kuni 169 cm pikkuskategooriad ning fit model'i absoluutarvestuse. Bikiinifitnessi absoluutarvestuses saavutas Kiivikas kolmanda koha. Liis Mirjam Juvas võitis kaks kulda: juunioride bodyfitnessi avatud klassi ja naiste bodyfitnessi kuni 168 cm pikkuskategooria.

Täiskasvanute Fitness Challenge'is pakkus põneva vastasseisu kahe maailmameistri, Priit Meijeri ja René Laane jõuproov SpeedFiti absoluutvõidule. SpeedFitis on kuus järjest rajale paigutatud füüsilist harjutust, millest igaüht tuleb teha 20 kordust. Võidab sportlane, kes läbib kogu raja kõige kiiremini. Laane võitis ajaga 2.14,27, Meijer oli teine ajaga 2.16,71 ning Carolin Vaiksalu kolmas ajaga 2.21,42.

Fitlap Cupi promootor, kulturismilegend Ott Kiivikas nägi tänavu võistlemas mõlemat tütart. Christin-Amani kõrval naasis kümne aasta pikkuse pausi järel lavale noorem tütar Emilia Kiivikas. Laupäevane algajate võistlus kujunes tema jaoks edukaks: ta võitis juunioride wellness'i ning tuli naiste seas teiseks. Pühapäevasel põhivõistlusel sai Emilia naiste wellness'i kuni 163 cm klassis kolmanda ja juunioride avatud klassis neljanda koha.

Kahe päeva jooksul osales eri võistlustel kokku üle 220 sportlase Eestist, Soomest, Lätist ja Leedust.

Fitlap Cup andis Eesti sportlastele hea eelproovi kodusteks kulturismi ja fitnessi meistrivõistlusteks. Eesti esimeste kulturismivõistluste toimumisest möödub tänavu 60 aastat. Juubelimeistrivõistlused toimuvad juba sel laupäeval, 3. oktoobril Tallinnas Salme kultuurikeskuses algusega kell 11.00.

Täiskasvanute Fitness Challenge'i võitjad:

Mehed

kuldsari: Priit Meijer (328 punkti)

hõbesari: Renee Maripuu (419 punkti)

pronkssari: Mario Kallas (477 punkti)

pronkssari 1+1: Mairo Leier (263 punkti)

Naised

kuldsari: Lii Zerel (240 punkti)

hõbesari: Siret Tara (388 punkti)

pronkssari: Carolin Vaiksalu (469 punkti)

pronkssari 1+1: Anastasiia Popovych (259 punkti)

Paarisvõistluse pronkssari: Mario Kallas ja Tauno Laasme (623 punkti)

SpeedFit: René Laane (2.14,27)

Rahvusvahelise põhivõistluse kategooriavõitjad:

Juuniorid

Naiste artistic fitness (avatud): Lisandra Kägu (Eesti)

Naiste bikiinifitness 16–20 a (avatud): Maria Eilonen (Eesti)

Meeste klassikaline kulturism (avatud): Eemeli Aartola (Soome)

Naiste bikiinifitness 21–23 a (avatud): Minttu Hartikainen (Soome)

Meeste physique (avatud): Jonatan Rand (Eesti)

Naiste bodyfitness (avatud): Liis Mirjam Juvas (Eesti)

Naiste fit model (avatud): Marta Lember (Eesti)

Meeste fit bodybuilding (avatud): Tomas Liekis (Leedu)

Naiste wellness (avatud): Essi Jumisko (Soome)

Masters

Naiste bikiinifitness 35+ (avatud): Simona Keturakiene (Leedu)

Naiste bodyfitness 35–44 a (avatud): Heini Hakalahti (Soome)

Naiste bodyfitness 45+ (avatud): Ilāna Grīnberga (Läti)

Naiste wellness 35+ (avatud): Reele Viirmaa (Eesti)

Naiste fit model 35+ (avatud): Jeļena Bitiņeva (Läti)

Täiskasvanud ja erikategooriad:

Naiste artistic fitness (avatud): Eevi Seikkula (Soome)

Meeste fit classic bodybuilding (avatud): Juuso Koskela-Salmivala (Soome)

Meeste fit classic physique (avatud): Onyebuchi Ikpah (Soome)

Naiste bodyfitness kuni 163 cm: Silja Lehmusto (Soome)

Naiste bodyfitness kuni 168 cm: Liis Mirjam Juvas (Eesti)

Naiste bodyfitness üle 168 cm: Heini Hakalahti (Soome)

Naiste wellness kuni 163 cm: Reele Viirmaa (Eesti)

Naiste wellness üle 163 cm: Essi Jumisko (Soome)

Naiste bikiinifitness kuni 158 cm: Josefiina Jääskeläinen (Soome)

Naiste bikiinifitness kuni 162 cm: Ksenija Petrose (Leedu)

Naiste bikiinifitness kuni 166 cm: Eevi Seikkula (Soome)

Naiste bikiinifitness kuni 169 cm: Christin-Amani Kiivikas (Eesti)

Naiste bikiinifitness kuni 172 cm: Laura Paavola (Soome)

Naiste bikiinifitness üle 172 cm: Simona Keturakiene (Leedu)

Naiste fit model kuni 163 cm: Melisa Bravacka (Läti)

Naiste fit model kuni 169 cm: Christin-Amani Kiivikas (Eesti)

Naiste fit model üle 169 cm: Johanna Tilk (Eesti)

Naiste fit & beauty (avatud): Carmen Ojapõld (Eesti)

Meeste physique kuni 178 cm: Selim Vainikka (Soome)

Meeste physique üle 178 cm: Urmet Kuusk (Eesti)

Meeste fit bodybuilding (avatud): Tomas Liekis (Leedu)

Posing Art: Eemeli Aartola (Soome)

Fit-pairs: Josefiina Jääskeläinen ja Selim Vainikka (Soome)

Absoluutarvestuste võitjad:

Juunioride naiste bikiinifitness: Minttu Hartikainen (Soome)

Masters-naiste bodyfitness: Heini Hakalahti (Soome)

Naiste bodyfitness: Heini Hakalahti (Soome)

Naiste wellness: Essi Jumisko (Soome)

Naiste bikiinifitness: Eevi Seikkula (Soome)

Naiste fit model: Christin-Amani Kiivikas (Eesti)

Meeste physique: Selim Vainikka (Soome)