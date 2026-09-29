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Rahvusvaheline Mootorrattaspordi Föderatsioon vabandas Eesti koondise ees

Motosport
Rasmus Sõna ja teised Eesti quadide koondise liikmed pidid medali ja karika korraldajatele tagastama
Rasmus Sõna ja teised Eesti quadide koondise liikmed pidid medali ja karika korraldajatele tagastama Autor/allikas: ERR
Motosport

Rahvusvaheline Mootorrattaspordi Föderatsioon (FIM) saatis Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioonile (EMF) ametliku vabanduskirja seoses 27. septembril Prantsusmaal Dardon-Gueugnonis toimunud quadide ja külgkorvide rahvuste krossi autasustamisega.

Rasmus Sõna, Karl-Robin Rillo ja Kevin Saar käisid Dardon-Gueugnonis toimunud quadide ja külgkorvide rahvuste motokrossil auhinnatseremoonial, aga pärast seda kuulutati USA ja Norra järel kolmandaks ikkagi korraldajamaa Prantsusmaa. Auhinnatseremoonia järel võeti Eesti meeskonnalt karikad ja medalid käest ära ilma ametliku selgituse ja vabanduseta.

EMF pöördus seejärel rahvusvahelise alaliidu poole kirjaga, et korraldajad paluksid avalikult vabandust. Esmaspäeva hilisõhtul teatas EMF, et FIM-i motokrossikomisjoni esindaja vabandas oma vastuses EMF-i ning Eesti koondise sõitjate ja meeskonna ees.

EMF-ile selgitati, et segaduse põhjustas ajavõtumeeskonna inimlik viga tulemuste arvutamisel. Ajavõtuteenuse tellis võistlussarja promootor APO Multimedia Saksamaalt pärit partnerilt ning ajavõtumeeskonda ei kuulunud Prantsusmaa esindajaid. FIM tunnistas oma vastutust, kuna komisjoni ülesanne on tagada, et autasustamisel kasutatavad tulemused oleksid enne tseremooniat nõuetekohaselt kontrollitud.

FIM rõhutas oma vastuses, et rahvuste võistlusel poodiumile jõudmine on sõitjatele, nende peredele ja föderatsioonile oluline ning uhkust valmistav hetk. Sellise hetke äravõtmine pärast autasustamist ei ole kogemus, mida ükski sõitja ega meeskond peaks läbi elama.

Ühtlasi teatas FIM, et vaatab koostöös võistlussarja promootoriga üle protsessi, mille alusel meeskondade tulemusi enne autasustamist kontrollitakse ja edastatakse. Eesti koondist tänati väärikuse ja professionaalsuse eest, mida meeskond keerulises olukorras üles näitas.

Toimetaja: Henrik Laever

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