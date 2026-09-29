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Olise tõi Prantsusmaale teise võidu, Itaalia loputas Türgit

Jalgpall
Michael Olise (vasakul).
Michael Olise (vasakul). Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Jalgpalli Rahvuste liiga A-tasandil kirjutasid esmaspäeval tabelisse võidud Prantsusmaa ja Itaalia rahvuskoondised.

Prantsusmaa debüteeris eelmisel reedel Zinedine Zidane'i käe all 1:0 võiduga Türgi üle ning sai esmaspäeval täpselt sama lõpptulemusega jagu Belgiast. Võiduvärava eest kandis hoolt Michael Olise, kes sekkus vahetusest 77. minutil ja lõi 88. minutil kauni soolovärava.

Avamängus Belgia paremust tunnistama pidanud Itaalia avas esmaspäeval punktiarve 4:1 võiduga Türgi üle. Itaalia tegi sotid selgeks esimese poole tunniga, kui jala said valgeks Alessandro Bastoni, Davide Frattesi ja debütant Michael Kayode. Baris Yilmaz lõi 47. minutil Türgi kasuks ühe värava tagasi, kuid kõigest kolm minutit hiljem taastas Itaalia kolmeväravalise edu Pio Esposito tabamus.

B-tasandil maitsesid võidurõõmu Bosnia ja Hertsegoviina ning Rootsi. Bosnia ja Hertsegoviina alistas võõrsil Rumeenia 4:2, Rootsi sai kodumurul 3:1 jagu Poolast. Gruusia ja Ukraina ning Põhja-Iirimaa ja Ungari vahelised kohtumised lõppesid mõlemad väravateta viigiga.

Läti teenis C-tasandil esimese punkti, kui mängis kodus 0:0 viiki Küprosega. Teises C-tasandi kohtumises sai Montenegro võõrsil 3:2 võidu Armeenia üle.

Teisipäeval lähevad A-tasandil omavahel vastamisi Tšehhi ja Inglismaa ning Hispaania ja Horvaatia. Eesti koondis kohtub C-tasandil võõrsil Bulgaariaga. Otseülekanne sellest mängust algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 21.30.

Toimetaja: Henrik Laever

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