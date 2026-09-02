Tamm pidi Hiinas esimeseks võiduks pea neli tundi vaeva nägema

Tamm (ATP 1162.) läks avaringis vastamisi Reiya Komagataga (ATP 2087.), kes murdis avasetis seisult 3:3 ning vormistas seejärel 6:4 võidu. Jaapanlane pääses teises setis ka juhtima 5:3, kuid 28-aastane eestlane näitas sisu ja saavutas 7:6 võidu. Tammel õnnestus otsustava seti alguses kohe murda ning kuigi jaapanlane jõudis veel 5:5 viigini, mängis eestlane otsustavatel hetkedel kindlamalt ning vormistas 4:6, 7:6 (2), 7:6 (5).

Tamm lõi kolm tundi ja 46 minutit kestnud kohtumise vältel lausa 17 serviässa ja tegi kolm topeltviga, Komagata arvele jäi üks äss ja neli topeltviga. Eestlane sai kuus võimalust murda ja realiseeris neist neli, jaapanlane sai 12 murdevõimalust ning vormistas samuti neli.

Tamm kohtub teises ringis austraallase Zaharije-Zak Taliciga (ATP 2162.), kes teenis avaringis kaasmaalase Stefan Vujici (ATP 1063.) üle 6:3, 6:4 võidu.